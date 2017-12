Voici pourquoi les hommes âgés préfèrent les femmes plus jeunes

Combien de fois avons-nous vu des hommes très avancés en âge sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes? Bien que ce ne soit pas illégal, ce n’est toujours pas quelque chose qui est universellement accepté mais qui se produit tout le temps. Le fait est que partout dans le monde, les hommes plus âgés préfèrent sortir avec des femmes plus jeunes et il existe des raisons réelles derrière leur comportement.



En voici quelques-unes



1- Pour l’endurance



Il ne fait aucun doute que, comparativement aux femmes plus âgées, les femmes plus jeunes ont plus d’endurance et peuvent continuer de faire l’amour pendant de plus longues périodes. En outre, elles ne souffrent pas de maux liés à l’âge comme des douleurs articulaires, des courbatures, etc. qui affectent les femmes plus âgées. Si difficile que cela puisse paraître, les femmes plus jeunes ont ces avantages qui attirent les hommes à avoir une liaison avec elles.



2- Crise de la quarantaine



Les hommes qui peuvent se sentir peu sûrs de leur position dans la vie, la société et leur carrière tendent à rechercher l’assurance en fréquentant des femmes plus jeunes. Comparés à eux, elles leur donnent un sentiment d’accomplissement dont ils pourraient ne pas apprécier chez femmes de leur âge. Le facteur affirmatif associé au fait de sortir avec des femmes plus jeunes agit comme un déclencheur majeur.



3- Plus de vivacité



Les femmes plus jeunes ont des corps qui attirent. Elles sont plus en forme, plus actives. Elles sont prêtes à explorer des choses que les femmes plus âgées pourraient ne pas approuver. Les femmes plus jeunes sont plus réceptives à l’expérimentation. Cela donne aux hommes plus âgés de bonnes raisons d’être avec elles.



4- L’Anonymat



Les hommes plus âgés et les femmes plus jeunes ont deux cercles sociaux très différents. Ils ont des amis différents et ils traînent avec des groupes complètement différents. Cela rend plus facile de garder la relation secrète et d’agir dans le secret. Cela peut être une situation favorable pour les deux parties.



5- La flexibilité



Quand il s’agit de s3xe, les femmes plus jeunes sont beaucoup plus flexibles, à la fois en termes d’attitude et de corps. Elles peuvent se sentir à l’aise avec des choses que les femmes plus âgées trouveraient gênantes. Elles peuvent être ouvertes à des pratiques que les femmes plus âgées ne prendraient même pas en compte. Les hommes plus âgés recherchent donc des femmes plus jeunes pour réaliser des fantasmes qu’ils n’ont peut-être pas vécus avec des femmes plus âgées.



6- Beaucoup moins de travail



Le vieil homme, dans une relation avec une femme plus jeune, peut ne pas avoir à assumer de responsabilité. Il n’a pas besoin d’être responsable sur le plan émotionnel et n’a pas à s’inquiéter des facteurs à long terme. Ceci, en quelque sorte, le libère de beaucoup de responsabilités et de travail qu’il peut avoir à faire avec une femme âgée. Facile, par conséquent, peut être l’une des principales raisons.