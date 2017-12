Tout savoir sur les futurs PC "toujours connectés"

L'arrivée des premiers PC compatibles 4G arrivant sur le commerce préfigure toute une nouvelle génération d'ordinateurs portables qui pourraient bien ringardiser de nombreux modèles actuels, à prix équivalent. Ces PC dits "toujours connectés", malgré des performances moindres et certaines limitations, proposeront davantage d'autonomie et une connexion quasi infaillible, pouvant basculer à tout moment du Wi-Fi à la 4G, et vice versa.



Juste avant les fêtes de fin d'année, Asus lance en France son Transformer Mini, un PC 2-en-1 relativement traditionnel, mais qui se distingue par la présence d'une carte e-Sim intégrée pour pouvoir profiter d'une connexion Wi-Fi à la maison et/ou cellulaire à l'extérieur. Il s'agit d'un phénomène encore rare et qui amorce une nouvelle tendance bien plus forte, celle des PC "toujours connectés", spécialement adaptés à une telle expérience.



Il s'agit en l'occurrence de lancer de nouvelles machines sous architecture ARM (à différencier des processeurs de type x86 sur les PC "classiques") équipées dans un premier temps d'un processeur Qualcomm Snapdragon 835, le même qui équipe aujourd'hui les Samsung Galaxy S8 et Note 8, les Google Pixel 2 et 2 XL, le LG V30 ou encore le OnePlus 5T. Les premiers PC concernés sont les Asus NovaGo et HP Envy X2.



Si les performances devraient être légèrement en-deça de celles d'un PC traditionnel à prix équivalent, ces machines promettent deux avantages non négligeables : une plus grande autonomie, grâce à un processeur beaucoup plus économe en énergie (de 15 à 20 heures promet Qualcomm, soit quasiment le double de l'offre actuelle) et surtout une connectivité quasi permanente en passant facilement du WiFi à la 4G, grâce à son modem directement intégré dans le processeur.



Par défaut, la plupart de ces ordinateurs seront livrés sous Windows 10 S, une version allégée et bridée de son système d'exploitation. Il n'est en effet possible ici d'utiliser que des applications proposées sur le Windows Store, ce qui limite considérablement les possibilités. Toutefois, ce système se veut à la fois léger, sécurisé et performant, tout en offrant la possibilité de basculer à tout moment vers Windows 10 Pro gratuitement... pour le moment.



L'Asus NovaGo est attendu pour la fin de l'année aux États-Unis à partir de 599 dollars. Le HP Envy x2 ne sortira quant à lui probablement pas avant le printemps 2018.



Si Qualcomm est précurseur en matière d'intégration dans des PC de puces jusque là réservées aux smartphones, il devrait rapidement être rejoint par d'autres sur ce terrain. Gageons d'ailleurs que le CES, à Las Vegas (États-Unis) sera le théâtre début janvier 2018 de la présentation d'autres modèles.



A noter aussi que le fabricant américain a déjà présenté son nouveau processeur Snapdragon 845, qui devrait équiper de nombreux smartphones haut de gamme en 2018. Une puce plus que jamais adaptée aux exigences liées à l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle et qui figurera à son tour dans de futurs PC "toujours connectés".



Reste enfin la problématique des opérateurs, en France comme ailleurs, qui vont devoir actualiser et adapter leurs offres en fonction de ces nouveaux usages.



relaxnews