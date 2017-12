Spina bifida : une malformation congénitale grave

C’est quoi le spina bifida ?



Le terme spina bifida est composé des mots latin spina, qui signifie « épine », et bifida, « fissure » (ou « fendue ») : il s’agit d’une malformation de naissance liée au développement incomplet du tube neural. Ce dernier – qui se forme au cours du premier mois de grossesse et qui donne naissance à la moelle épinière et au système nerveux – ne se referme pas complètement dans le bas du dos, empêchant les vertèbres qui l’entourent de se souder correctement pour constituer la colonne vertébrale. Ainsi, la moelle et les enveloppes qui l'entourent, les méninges, ne sont plus protégées. Cela peut provoquer la formation d'une sorte de sac qui sort de la peau, sur le dos du fœtus.



En France, le spina bifida touche environ un nouveau-né sur 2000.



Plusieurs formes de spina bifida



Il existe plusieurs formes de spina bifida avec des conséquences plus ou moins graves sur l’enfant à naître :

La moins grave (et la plus fréquente) s’appelle le spina occulta : dans ce cas, la moelle ne sort pas à l'extérieur de la peau. La malformation est généralement marquée par une petite touffe de poils ou une tache de vin. La plupart du temps, celle-ci est bénigne et sans conséquences, elle passe d’ailleurs souvent inaperçue chez les bébés en bonne santé.



Dans la forme la plus grave de spina bifida, le myéloméningocèle, la moelle est très abîmée et peut former une excroissance impressionnante à la surface de la peau. Les conséquences pour la santé de l’enfant sont très graves : paralysies sévères des jambes, incontinence urinaire et fécale, retard mental…



Il existe d’autres formes intermédiaires de spina bifida (méningocèle, lipomyéloméningocèle), à l’origine de différents symptômes tels qu’une faiblesse musculaire, une déformation des pieds, une perte de sensibilité, des douleurs au dos… Elles nécessitent souvent une chirurgie de correction après la naissance.



Comment détecter le spina bifida ?



Il est aujourd’hui possible de détecter le spina bifida chez le fœtus autour du sixième mois de grossesse, grâce à l'échographie.

Si les médecins diagnostiquent la forme de spina bifida la plus grave, ils proposent alors généralement une interruption médicale de grossesse, face à la gravité du handicap provoqué par cette malformation. Bien entendu, la décision finale revient aux parents.



Peut-on le prévenir ?



Plusieurs études récentes ont montré l’efficacité de l’acide folique (ou vitamine B9) pour réduire les risques qu'un fœtus développe le spina bifida. Ainsi, il est conseillé de prendre de l'acide folique dès que la grossesse est planifiée, idéalement un à deux mois avant la conception. Les médecins recommandent généralement de continuer la prise de vitamine B9 pendant les trois premiers mois d'aménorrhée, avec des doses plus importantes pour les fumeuses, les femmes ayant déjà eu un enfant atteint de spina bifida, celles qui boivent régulièrement de l’alcool ou encore les épileptiques.



En France, l’acide folique n’est pas systématiquement donné aux femmes enceintes (contrairement aux Etats-Unis), n’hésitez pas à en parler à votre médecin.