Routes : Le chemin de croix de Bolokobouet, pendant qu'Ali Bongo donne 270 millions fcfa pour la planète !

Selon le conseiller du roi, la pluie participe énormément à la dégradation de la voie. «Le premier pont sur la route était très dégradé. Il a été rafistolé par la population. Un kilomètre plus loin, il y a un autre pont dans un état d’affaissement très avancé. Nous ne sommes qu’à la petite saison des pluies. Qu’adviendra-t-il lors de la grande saison des pluies ? Si rien n’est fait, les ponts vont complètement s’affaisser», a-t-il expliqué. En conséquence, la circulation sera impossible, notamment pour les voitures basses.



D’où la réunion de «crise» organisée par le roi, pour interpeller les notables et populations sur les solutions urgentes à envisager pour atténuer la dégradation de la route. «Nous sommes conscients que l’Etat ne peut pas tout faire. D’autant qu’il est sérieusement en difficulté», a reconnu Sébastien Oupolongo. Si solutions il y a, celles-ci pourraient cependant être réduites à néant avec l’exploitation de la route par les opérateurs économiques.



En effet, certains opérateurs économiques disposent de carrières dans la localité. Des activités dont les populations locales disent ne pas bénéficier des retombées. Elles espèrent ainsi surfer sur cet aspect pour contraindre les opérateurs économiques à entretenir la voie, en contrepartie de leurs activités. «Nous envisageons voir comment ils peuvent participer à la réhabilitation de la route. Car, en plus de la pluie, les camions et autres engins lourds des opérateurs économiques participent grandement à la détérioration de la route», a estimé Sébastien Oupolongo.



Les populations espèrent que cet horizon sera atteint. «Si la route est praticable, s’il y a plus de bornes d’eau potable, il y aura inévitablement plus de populations installées ici. Cela contribuerait au développement de la zone», ont indiqué leurs représentants. D’autant que nombre de ressources agricoles ravitaillant Akanda et Libreville transitent par cette voie. C’est donc dire l’importance de la route de Bolokobouet.



Parallèlement, les populations de la localité n’excluent pas la possibilité de recourir à d’autres voies pour se faire entendre. «Le roi de la communauté Benga à le pouvoir de saisir la force publique, à l’instar de la brigade de gendarmerie, pour bloquer tous les camions», ont averti les populations de Bolokobouet. A bon entendeur…



avec gabonreview