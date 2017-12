Rihanna : elle change de coupe de cheveux pour la fin d'année

C'est peu de dire que la fin d'année est bien remplie pour Rihanna. Et pour une fois, c'est moins pour ses tubes qu'elle se fait entendre. Depuis le lancement de sa marque de cosmétiques, la Barbadienne est sur tous les fronts, multipliant les nouveautés beauté. Dernièrement, c'est sa collection de liptsticks aux coloris vitaminés qui fait parler. Sur son compte Instagram, elle n'hésite pas à donner de sa personne pour prouver que non, le vert wasabi n'est pas si difficile que ça à porter...



Égérie de ses produits de beauté, Rihanna mise aussi tout sur ses looks. Et c'est avec des silhouettes toujours plus audacieuses et travaillées qu'elle pose sur les réseaux sociaux. Flops ou coups de génie, les avis sont partagés mais une chose est sûre : Riri fait parler !



Une chevelure de sirène pour Noël



Après nous avoir convaincu d'adopter le highlighter doré, Rihanna pourrait bien nous pousser à oser une autre tendance : les extensions. En effet, dans l'une de ses dernières stories Instagram, la chanteuse a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux. Et les trente centimètres qu'elle a gagné grâce à des rajouts.



Lissage et cheveux bruns, Rihanna change de look capillaire une fois encore. Juste le temps d'une soirée ou pour les fêtes de fin d'année ? Avec la chanteuse aka caméléon, difficile de se prononcer. Sans compter que perruques et extensions permettent aux stars de varier les coiffures à l'envi. Et n'oublions pas le coiffeur de Rihanna, qui prend tant soin de sa chevelure depuis des années et la suit dans toutes ses folies.



Avec tout ça, on s'attend encore à de nombreuses surprises.