Rentrée académique à l’ENAM: Junior et Brenda Biya introuvables

La rentrée académique des nouveaux étudiants de l’ENAM (école nationale d’administration et de magistrature) a eu lieu, lundi 18 décembre 2017 à Yaoundé, dans les locaux de l’institution. Alors que les enfants du président de l’Assemblée nationale qui étaient parmi les nouvelles recrues ont répondu présents, ceux du chef de l’Etat Paul Biya ont joué aux abonnés absents.



C’est ce que plusieurs médias locaux ont souligné au lendemain de cette rentrée académique 2017/2018. Peut-être bénéficient-ils des circonstances atténuantes en leur qualité d’enfants du président de la République du Cameroun?



En dehors des candidats de nationalité camerounaise déclarés définitivement admis pour le compte de l’année académique 2017/2018, le portail est resté provisoirement fermé pour toutes les personnes étrangères.



D’après cameroon-info, le président de l’Assemblée nationale Cavaye Yeguie Djobril a été pointé du doigt par plusieurs personnes non identifiées d’avoir introduit cette année trois enfants dans la prestigieuse école. Ces trois enfants identifiés par les critiques ont répondu présents à l’institution le jour de la rentrée.



Pour l’heure, l’on ne sait pas où sont passés Brenda et Paul Junior Biya en ce premier jour de rentrée académique.



« Quand on a terminé de remplir les formalités administratives, il nous a été demandé d’être ici tous les matins. Notre départ pour la formation militaire à Koutaba a été retardé peut-être en raison des fêtes de fin d’année » confie un étudiant joint au téléphone par Cameroon-Info.Net.



L’Enam forme l’essentiel de l’élite de l’administration camerounaise et des régies financières. Le commun des Camerounais pense que pour y accéder, il faut être « pistonné », ou « acheter » sa place.

Avant de passer le concours d’entrée à l’Enam, Brenda Biya était scolarisée aux Etats-Unis et son retour au Cameroun pour les études avait fait couler beaucoup d’encre dans la presse.



A l’opposé de son frère aîné, Junior Biya, discret, Brenda est connue pour ses frasques.