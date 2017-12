Chaque cellule de notre corps vie selon un rythme circadien d'environ 24 heures qui régit les phases d'éveil et de sommeil, une sorte d'horloge interne. Mais pour la première fois, une étude menée par l'université de Surrey au Royaume-Uni, vient de découvrir la clé du rythme circadien des globules rouges : le potassium. Une découverte qui devrait leur permettre, selon eux, de savoir pourquoi "les crises cardiaques arrivent le plus souvent le matin".



Contrairement aux autres cellules du corps, l'étude explique que les globules rouges n'ont pas d'ADN. Il n'était donc pas possible, jusque-là, d'étudier les gènes responsables de leur horloge interne comme les autres cellules. C'est grâce à une technique appelée diélétrophorèse permettant d'analyser l’électrochimie des globules rouges que les chercheurs ont noté que les globules rouges réagissent au taux de potassium plus élevé le jour que la nuit.



Plus de crises cardiaques entre 1 et 5 heures du matin



En 2012, une étude publiée dans le journal scientifique Nature, avait identifié un lien entre le rythme circadien et l'incidence plus fréquente de crise cardiaque le matin entre 1 et 5 heure. Les chercheurs avaient noté que les accidents cardiaques le matin seraient plus souvent dûs à une fibrillation ventriculaire. Une irrégularité des battements du coeur qui serait causée par un taux trop élevé d'une protéine appelée KLF15 influençant le niveau de potassium dans le corps en fonction du rythme circadien et qui pourrait être responsable du manque d'afflux sanguin vers le coeur et le cerveau.



