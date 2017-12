Miss France : Alizée, la sœur jumelle de Maëva Coucke déjà en train de lui voler la vedette ?

En règle générale, lorsqu'une jeune femme est élue Miss France, elle se retrouve prise dans un tourbillon médiatique. C'est bien entendu le cas de Maëva Coucke, Miss France 2018. Cette dernière fait le tour des médias pour parler de son règne, même si elle se passerait bien d'une partie de l'attention : elle est au centre d'une polémique, suite à une déclaration maladroite concernant Alicia Aylies.



Mais une fois n'est pas coutume, et si la jolie rousse est sous le feu des projecteurs, elle n'est pas la seule. Sa jumelle, Alizée, est elle aussi au centre de l'attention générale. Les internautes ont eu tôt fait de repérer la sœur de Miss France 2018, et n'hésitent pas à les comparer. Facile : physiquement, elles sont semblables en tous points. Même silhouette élancée, même joli visage. La seule différence notable est qu'Alizée a gardé sa couleur de cheveux naturelle. En revanche, cette dernière a une facette bien différente de sa sœur : mannequin, elle a posé en petite tenue, seins nus, pour le magazine Lui.



Les photos ont vite été retrouvées par les internautes. Depuis lundi 18 décembre, elles circulent sur les réseaux sociaux, et ont été reprises par une large majorité des sites people : on y découvre la jumelle de la reine de beauté plâtre au bras, et téton piercé. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner les passions.



À tel point que l'on parle presque autant d'Alizée que de Maëva ! Au point de voler la vedette à la nouvelle Miss France ? Cette dernière refuse d'être mise en compétition avec sa jumelle, et préfère pointer du doigt leurs différences dans les colonnes de Paris Match, vantant ses talents de mannequins : « Ma sœur jumelle, Alizée, est partie à l’âge de 18 ans pour devenir mannequin. Elle a vécu à Milan et parcourt le monde au grès de ses contrats. »



Une chose est sûre : cette nouvelle popularité ne peut qu'aider la carrière de la jeune femme. Sur Instagram, elle ne cesse de gagner des abonnés, et de plus en plus de marques risquent de s'intéresser à elle.



gala.fr