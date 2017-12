Le jour du seigneur : Le rêve de Dieu pour vous

Vous êtes unique. Vous êtes une création originale, née dans le cœur et l'imagination de Dieu, façonné(e) par ses mains, rempli(e) de son souffle divin. Il vous a vraiment créé(e) à son image. C’est ce que dit la Bible : "Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l’image de Dieu. Il les crée homme et femme." Genèse 1.27



Ainsi, puisque vous êtes à son image, avez-vous conscience que vous avez été conçu(e) pour avoir des rêves ? Je ne parle pas des rêves que l'on peut faire la nuit, mais d'avoir des rêves pour votre vie. Vous avez hérité cette qualité de votre Créateur.



Dieu peut semer des idées innovantes dans la terre de votre cœur, pour changer ce monde, transformer les mentalités, établir son royaume dans les vies.



Le dictionnaire définit le rêve comme étant un désir précieux, ce que l’on voit, imagine, envisage et attend pour le futur, des envies ou des projets.



Le cœur de Dieu est plein de rêves et de projets pour vous. De la même façon, votre cœur peut recevoir le dessein du Père. Dieu peut semer des idées innovantes dans la terre de votre cœur, pour changer ce monde, transformer les mentalités, établir son royaume dans les vies.



Car oui, vous n’êtes pas sur terre pour rien. Vous faites partie du plan divin. Une solution, une invention, une prière... il y a quelque chose en vous dont les autres ont besoin. Il est même possible que vous puissiez donner naissance à une idée extraordinaire qui bénira des milliers, voire des millions de personnes… Et cela commence par un rêve.



Bien avant votre naissance, votre Créateur a eu des rêves pour vous (Éphésiens 2.10). Il les a tissés dans votre ADN pendant votre conception.



Aujourd’hui, je vous invite à découvrir le projet de Dieu pour votre vie. Je vous propose de partir à sa recherche.

Dieu désire vous révéler "de grands secrets". Ce sont des choses qui sont cachées.

Son désir n’est certainement pas de vous regarder du haut du ciel en se disant : "Je vais voir si mon enfant trouve tout(e) seul(e) ce pour quoi il (elle) a été créé(e)."



Non ! Dieu veut vous accompagner comme un bon papa. Il veut vous parler et vous révéler ce qu’il attend de vous et vous dévoiler le rêve qui est sur son cœur pour votre vie.



Un encouragement pour aujourd’hui



Et si vous demandiez à Dieu de commencer à vous révéler le(s) rêve(s) qu’il a pour vous ?



