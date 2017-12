L’Afrique de l’ouest va abandonner le franc CFA pour sa propre monnaie dès 2020 !

« On le ferait de manière progressive de sorte que tous les pays qui pourront répondre aux critères de convergences commencent à battre la monnaie CEDEAO en attendant que les autres pays puissent se conformer et puisse intégrer le processus de cette monnaie (...) On a maintenu en tout cas la position qu’en 2020, cette monnaie devra donc exister et démarrer », a déclaré samedi soir le président burkinabè à la presse de retour du Nigeria.



Le Président burkinabè avait pris part samedi dans la captiale du Nigeria à la 52ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO.



Depuis quelques mois, la CEDEAO, regroupant 15 pays de l’Afrique de l’Ouest, a réaffirmé sa volonté de créer une nouvelle monnaie, au moment où la fronde contre le Franc CFA se fait de plus en plus perceptible sur le continent.



« La France accompagnera la solution portée par les présidents africains », avait promis le président français Emmanuel Macron lors de sa tournée africaine à Ouagadougou en novembre dernier.



M. Macron s’était dit favorable à un changement du nom ou à un élargissement du périmètre du franc CFA si les Etats africains le souhaitent.





