Jonathan Mboyo Esole : un futur Einstein pour l'Afrique ?

C'est l'histoire d'un garçonnet connu pour ses problèmes de développement et ses difficultés d'expression à Kinshasa devenu professeur de mathématiques à l'université Northeastern, à Boston, aux États-Unis. « J'étais un enfant différent des autres. J'avais des problèmes de croissance. J'ai même été déclaré cliniquement mort. J'étais incapable de me servir de mes mains et de parler correctement. Je ne pouvais pas prononcer mon propre nom. J'ai réussi à le faire à l'issue d'un grand combat, avec l'aide de mes parents et du personnel médical », se souvient Jonathan Mboyo Esole.



Une enfance physiquement compliquée



Le quadra garde des séquelles de cette période difficile : il lui arrive de perdre le contrôle de ses mains. De ces épreuves de sa prime enfance, où il fut en butte à des moqueries et à des quolibets, il tire une grande force intérieure qui lui permet de surmonter des obstacles. « J'ai remporté une victoire sur moi-même. Mes graves problèmes de santé m'ont fortifié. J'ai relevé un défi. Je garde cette attitude dans tout ce que je fais dans la vie. Dès qu'un problème surgit, je ne me dis pas que c'est impossible à régler, mais qu'au contraire je dois m'y attaquer. L'échec fait partie de la vie, mais il faut se relever pour essayer d'aller de l'avant et atteindre l'excellence », observe-t-il.



Né à Kinshasa, en 1977, Mboyo Esole est à peine âgé de 3 ans lorsqu'il arrive, avec toute sa famille, en Belgique, où son père prépare une thèse de doctorat en anthropologie. Quelques années plus tard, il rentre dans son pays natal. Il est alors inscrit au collège Boboto, une école catholique de bonne réputation, à Kinshasa, où il obtient son diplôme d'État (l'équivalent du bac) avec une très bonne mention.



Retour dans les années 1990 en Belgique, où Mboyo Esole entame des études à l'Université libre de Bruxelles, celle qui avait accueilli son père plusieurs années auparavant. Licence en sciences mathématiques, prix du meilleur mémoire, bourse Wiener-Anspach, etc. Il vogue de succès en succès. Il décroche ensuite son diplôme d'Advanced Studies in Mathematics à Cambridge, au Royaume-Uni. Ce brillant parcours académique en Europe est couronné d'une thèse de doctorat à l'université de Leiden, aux Pays-Bas.



Des prix prestigieux à la pelle



Ses travaux et ses publications dans des revues spécialisées retiennent l'attention de la communauté scientifique mondiale. Le prix Next Einstein Fellow lui est décerné ainsi qu'à d'autres chercheurs. Cette distinction récompense, tous les deux ans, les jeunes Africains qui se distinguent dans les sciences et les technologies.