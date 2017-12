Gabon: Modzang EYA, artiste tradi-moderne...

MOADZANG EYA: NKE FOUNE ONE ATSIMANE Dè-ATSIMANE Béé OMBELé MEBI AMOH!

Modzang EYA est un artiste gabonais au talent avéré, il débute son mariage avec l'art musical entre 1988 et 1989, où il se donne au genre musical HIP-HOP. Mais, longtemps après, il rentre dans un groupe de RAP puis décide de créer son propre groupe dénommé GRWUP. C'est donc plusieurs années après, c'est-à-dire, en 2000, qu'il tombe amoureux de la tradition et la culture NFAN et donc , il décide de faire ses premiers pas aux cotés de son mentor PROSPER ZE, un artiste à succès de cette époque: c'est donc au cours de son intronisation dans le MVETT, qui recevra une révélation qui lui commande de moderniser la pratique du message du MVETT, jugé trop conservateur du fait qu'il était dédié et destiné aux corps de garde des villages en pays EKANG.



Ce faisant, il s'est lancé dans une carrière SOLO jusqu'à présent et a à son actif un ALBUM nommé NGOMELANE et prépare un second au nom de NFAN MOT. Modzang EYA a un parcours assez éloquent en termes d'endurance dans un contexte où son pays ne garantie pas les droits d'auteurs aux artistes mais le plus important pour lui, c'est de faire de la musique une passion, un sacerdoce en véhiculant des messages d'éveil, de conscientisation et d'information dédiés aux ses contemporains africains du continent et de sa diaspora.



La rédaction de Mvett INFOS GABON lui a tendu son micro et il s'est prêter à un jeu de questions/réponses, nous vous livrons dans les lignes qui suivent la substance de cette échange très riche, qui dépeint sa personnalité.



MIG : Mbolo, tu n’es certainement plus à présenter, mais ceux qui ne te connaissent pas, qui est Modzang Eya ?



Modzang EYA: De son vrai nom EYA NDONG ALLOGO MINTSA, nom d'artiste Modzang EYA, né dans la ville d'Oyem ( Ewormekok), dans la partie septentrionale du Gabon. Il est dans la quarantaine et il excelle dans le Mvett-Slam. Son art puise son origine dans l'harmonie de TARE EYOH ( Dieu créateur). Sa musique s'inspire du souffle des ancêtres. Elle ramène l'Homme vers sa véritable nature, en lui faisant découvrir ses liens avec l' ÉTERNEL DIEU ( EYOH). Son art est une musique de conscientisation, d'éducation et surtout de la rééducation par un message quantitatif et qualitatif, par l'information et la sensibilisation. C'est dans ce sens que s'inscrit l'idéologie de Modzang EYA.



MIG : Quel est ton cheval de bataille dans ton art, que tu défends-tu comme idées ?



MODZANG EYA: Modzang EYA lutte contre la colonisation des mentalités, les inégalités, la falsification de l'histoire. Il lutte pour le retour aux sources, la réappropriation de nos valeurs culturelles ( La tradition constitue l'identité de toutes être humain, sans tradition point de référence, point de base, point d'histoire et point d'existence pour l'Homme);



MIG : Quel est ton parcours et comment es-tu venu à t’intéresser à la tradition et à l’art musical ? Est-ce depuis ton enfance ?



Modzang Eya : En 1988-89, il s'est intéressé à la musique et à l'art en jouant dans des troupes de théatre des lycées et collèges avec comme mentor KOS KOKO ABESSOLO.



En 1990 dès son arrivée à Libreville, il est co-fondateur du groupe HIP-HOP dénommé LES CRUALZ, dirigé à cette époque par le très célèbre HARLEY BORIS EKOGHA. C'est en 1993 qu'il crée le groupe HIP-HIP dénommé GRUWP avec plusieurs productions en langue anglaise, dont les membres furent; Raubest, Naneth Nkoghe, Roméo et K-G. En 1998, il décide de se lancer dans un carrière SOLO, la même année, le destin lui met sur le chemin de l'un des artistes les plus appréciés de cette époque, PROSPER ZE, ce dernier après un test concluant, décide d’intégrer Modzang EYA dans sa troupe nommé ANDZANG; C'est au cours de son intronisation sous l'aile de son mentor qu'il décide de moderniser le MVETT en lui donnant une autre coloration.



En 2000, l'artiste PROSPER ZE sort son deuxième album intitulé "TRESOR SAUVAGE",album dans lequel MODZANG EYA se retrouve en duo dans le titre MISSENG EBULU ( les neufs cours). En 2001-2003, Modzang EYA décide d'entrer en studio pour préparer son premier album intitulé NGOME MELAN, celui-ci est finalement sorti en 2010-2011. En 2014, Modzang EYA est invité au festival ELARAYONG EKANG à AMBAM au CAMEROUN. Enfin, au milieu 2017, il participe au festival des PEUPLES DE LA FORET BERTOUA toujours au CAMEROUN.



MIG : Quelles sont tes influences musicales, tes références intellectuelles qui t’inspirent ou qui t’ont inspiré ?



Les références intellectuelles sont: MBONG BASSONG, FRANCE FENON, CHEIKH ANTA DIOP,



- Les références musicales: TIKEN JAH FAKOLY, KERY JAMES, BOB MARLEY, LORD EKOMY NDONG, PUBLIC ENEMY...





MIG : Peux-tu nous faire un état des lieux, selon ta sensibilité, sur l’aspect socioculturel de ton pays ?



Modzang Eya : ZÉRO.



MIG : Comment définis-tu le néocolonialisme et l’impérialisme de l’ « ancienne métropole française » ?



Modzang Eya : L'Afrique n'a jamais été libre comme on le pense, les "anciens colons" tiennent les africains en lèse, c'est un système de prédation et d'esclavagisation des temps modernes où tout est décidé sans consulter les premiers concernés, les africains.



MIG : De quelle obédience es-tu ?





Modzang Eya : Je pratique le MELAN.





MIG : « l’occident est l’accident de notre histoire », qu’entends-tu par là ?





Modzang Eya : il faut que les africains déconstruisent tout ce qui a été inventé par les occidentaux depuis la traite négrière sur le plan mental sur différents peuples, la culture, la tradition et rejeter les religions dites révélées afin qu'ils soient eux-mêmes. Honorer nos ancêtres en retournant aux sources. Sans cette exigence le continent noir, ne sortira jamais de son gouffre voulu et entretenu pas les "dirigeants" occidentaux.

MIG ; Quels sont tes projets à court, moyen et long termes ?





Modzang Eya : Il prèpare le tournage de plusieurs clip-vidéos de l'album NGOMELANE, et aussi la préparation de la sortie de l'album NFAN MOT.





MIG : Quels conseils donnerais-tu pour lutter contre les violences et agressions en milieu scolaire ?





Modzang Eya : Il faut que l'on parle à nos enfants, qu'on les enseigne dans nos corps de garde afin de leurs inculquer des valeurs, des principes de vie, de conduite. Si un enfant est bien informé, éduqué et dialogue avec ses aines, parents, il respectera les injonctions de ces derniers Pour être plus pratique, je proposerai que l'état et les parents d’élèves prennent leur responsabilité en initiant des fouilles régulières des cartables de ces jeunes afin de vérifier ce qui sort des maisons et ce qui rentre dans les établissements scolaires, ne serait-ce que pour commencer à poser des actes.





MIG : Quels conseils donnerais-tu pour un environnement plus sein en Afrique ?



Modzang Eya: Pour éviter la percée de la couche d'ozone, il faut des politiques qui interdisent la déforestation, les pays industrialisés doivent arrêter les émissions de gaz à effet de serres car le continent africain subit la plus grande partie des rejets de ces gaz. On ne peut pas accepter de subir le diktat de quelque nation que ce soit. La lutte pour un environnement plus sain, nous incombe à tous, pays pauvres, à revenus intermédiaires et industrialisés.

MIG : Quel est, selon toi, le Top 5 des meilleurs rappeurs gabonais de tous les temps ?





Modzang EYA: KEURTYCE ESSAMKWASS, je m'arrête là.



MIG: Comment rentrer en contact avec Modzang EYA?



Modzang EYA: Modzang Eya est joignable sur sa page Facebook Officielle; Modzang EYA, E-mail: modzangeya@gmail.com et au numéro de téléphone: +241 07-37-87-17.





MIG : En guise de mot de la fin, un message et langue vernaculaire adressé aux africains.



MOADZANG EYA: NKE FOUNE ONE ATSIMANE Dè-ATSIMANE Béé OMBELé MEBI AMOH!



Propos recueillis pour MVETT INFOS GABON, par JUNIOR EBONG TCHISSAMBO.