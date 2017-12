Gabon - Mboulou Beka : Jean Ping n’a pas oublié

Cet hommage rappelle, selon Jean Ping, d’autres exactions de ce type, notamment les assassinats du 31 août 2016. «À travers ce souvenir macabre, la Coalition de la Nouvelle République tient à rappeler au peuple gabonais l’indispensable nécessité de se battre et de résister pour que le sacrifice de tous ces jeunes gabonais qui ne demandaient qu’à vivre dans un pays libre et prospère ne soit pas vain. Le moment est venu pour chacun de comprendre qu’en restant passif devant les multiples crimes et exactions du régime émergent, c’est notre avenir et le futur de notre cher Gabon qu’on tue. Plus que jamais, nous devons nous mobiliser au-delà de nos clivages ethniques et politiques pour libérer le Gabon de cinquante ans de dictature criminelle», a indiqué Jean Ping dans un communiqué.



Un devoir de mémoire que le leader de l’opposition entend honorer.



Auteur : Alain Mouanda

avec gabonreview