Gabon - Boisson : Quand les commerçants dictent la loi …

« Payer plus cher, c’est payer trop cher ». L’alerte des deux entités, Sobraga et la DGCC, est un rappel à l’ordre orienté aussi bien en direction des consommateurs que des revendeurs qui, dans certaines situations, fixent les prix, notamment à l’unité, à leur convenance. Une forme d’arnaque qui ne s’explique pas, surtout qu’une mercuriale a été instaurée dans ce secteur. Une pratique déviante en passe de gagner l’ensemble du marché des boissons, perceptible à tous les niveaux de la chaîne de distribution : grossistes, détaillants et revendeurs.



On en veut pour preuve, le prix d’une cannette de bière dans bon nombre de commerce (Ndlr : 1000 francs CFA), alors qu’au sortir de la production il est fixé à 700 francs CFA. Ce qui constitue une marge bénéficiaire pour certains détaillants d’environ 30%. Idem pour les jus vendu à 600 francs CFA dont le prix unitaire règlementaire est de 450 francs CFA. Une situation dont l’organe de régulation de prix, la DGCC a une importante part de responsabilité : son action sur le terrain manque d’efficacité. Autre responsable, le consommateur incapable de se battre pour ses droits lésés.



Michaël Moukouangui Moukala

avec gaboneco