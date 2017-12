Gabon - Accident de circulation du PK5 : La thèse de suicide écartée …

Ce lundi au petit matin, alors que bon nombre d’employés vaquaient à leurs activités quotidiennes, ils ont été surpris par le cadavre d’une jeune fille retrouvé à l’échangeur du PK5. Très rapidement, la nouvelle s’est répandue sur les réseaux sociaux. Le corps était étalé sur la voie expresse, laissant chacun aller de son commentaire sur les causes de la mort. Les premiers badauds faisaient état d’une mort par suicide.



Selon cette version, la femme aurait sauté de l’échangeur depuis le pont supérieur qui relie le PK5 du PK6. Ce qui n’a pas été prouvé. L’emplacement du corps tout comme les hématomes sur le cadavre ont laissé paraître qu’elle a plutôt été fauchée par un véhicule non identifié et dont le chauffeur s’est évanouie dans la nature. Le parquet de Libreville a ouvert une enquête pour retrouver le coupable de ce drame. Affaire à suivre…



Michaël Moukouangui Moukala

avec gaboneco