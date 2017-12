France : Ruiné, le PS vend son siège de Solférino pour 45,5 millions d'euros

Le trésorier du PS Jean-François Debat a annoncé ce mardi 19 décembre à plusieurs médias, dont Franceinfo et l'AFP, que l'acte de vente du siège de la rue de Solférino serait signé fin février avec le promoteur immobilier Apsys. Montant de l'opération : 45,5 millions d'euros.



Déjà propriétaire du centre commercial Beaugrenelle dans le 15e arrondissement, Apsys, une société foncière qui a conçu plusieurs dizaines de centres commerciaux en Europe, pourrait faire de "Solférino" son nouveau siège, selon Franceinfo. Le PS "disposera des locaux jusqu'au 30 septembre" 2018, indique un communiqué.



Effondrement des dotations



Une vingtaine d'offres ont été examinées et le prix de vente est "totalement en phase avec ce qui était envisagé", selon le trésorier du Parti socialiste. Pourtant, il semble plutôt dans la fourchette basse pour un immeuble de plus de 3.000 m² dans le 7e arrondissement parisien.



Cette cession, annoncée par le "Canard enchaîné" dès le 2 août, est un crève-coeur pour le parti du président de la République sortant, mais une nécessité au vu de la baisse des crédits publics consécutive aux fiascos électoraux de 2017 : la dotation annuelle versée par l'Etat au Parti socialiste va passer de 25 millions d'euros sous François Hollande à 7 millions d'euros lors des cinq prochaines années. Une petite annonce était parue dans le journal "les Echos" du 18 octobre.



nouvelobs