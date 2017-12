Et si on travaillait debout ?

« C'est vital de rompre avec la sédentarité », l'analyse du Dr Patrick Bacquaert de l'Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé.



« La sédentarité est le troisième facteur de risque de mortalité, ex aequo avec le tabac. Plus de 300 études prouvent que bouger plus réduit d'un quart le risque de survenue de maladies (cardio-vasculaires, métaboliques, neuromusculaires, cancers, AVC). Les solutions : marcher en continu trente minutes par jour comme le recommande l'OMS, aménager son poste de travail de manière à s'imposer quelques déplacements ou être actif au moins dix minutes toutes les deux heures. Bref, modifier au quotidien de petites choses faciles et peu coûteuses, comme prendre plus souvent les escaliers.



L'idéal au bureau ? S'étirer toutes les heures, soulever ses pieds du sol ou s'asseoir sur un swiss bail, ce qui tonifie la posture, les abdos et améliore l'équilibre. Ce sont les circuits cardio-respiratoires et musculaires qui permettent de maintenir le plus longtemps possible une bonne mobilité. »

« Il est impératif de multiplier les interruptions actives », l'avis de Valérie Orsoni, fondatrice du site LeBootCamp et auteure du « Body Challenge » (éd. Marabout)



« C'est plus profitable de s'activer quatre fois quinze minutes dans la journée plutôt que de pratiquer une heure de gym intense après des heures passées sur sa chaise. L'idéal est de tout faire pour bouger plus, éviter les pauses assises de quatre heures d'affilée, se lever pour parler à un collègue au lieu de lui envoyer un mail, téléphoner en marchant... L'idée du Walking Desk (bureau équipé d'un tapis de marche) est bonne car il oblige à faire quelques milliers de pas par jour, ce qui améliore l'humeur, diminue la tension, le stress et favorise la perte de poids.



Mais il ne faut pas en faire son seul bureau, comme dans certaines entreprises américaines, car petit à petit on ne se sert plus du tapis et on finit par rester debout sans bouger, ce qui est mauvais pour la circulation. Marcher favorise la réflexion et fait baisser le niveau de cortisol, ce qui évite de stocker au niveau de la taille. En une heure, on brûle 150 calories et si on s'y astreint chaque jour pendant un mois et demi, on peut brûler jusqu'à 7000 calories, soit près d'un kilo de graisse, ce qui est très motivant. »



« C'est bien si on reste en mouvement, comme par exemple sur un walking desk », les explications de Marc Thouvenin, fondateur d'ActivUP*



Une vingtaine d'études montrent l'impact positif de l'utilisation de bureaux réglables en hauteur et équipés d'un tapis de marche, à la fois sur le poids, le sommeil mais aussi sur la concentration (+ 35 % selon un test canadien). La position assise est néfaste, génératrice de troubles musculosquelettiques notamment. Or, selon notre sondage « Métro, boulot, dodo = assis, assis, couché I » (Qapa.fr/ActivUP octobre 2017), 5 7 % des femmes cadres travaillent assises entre sept et dix heures chaque jour et 6 6 % passent leur temps de transport assises. Même quand on sait qu'il faut le faire, c'est encore culturellement mal vu de se lever pour s'étirer ou de faire de petits mouvements devant son ordinateur. Sur un Walking Desk, cela devient une posture de travail. C'est une activité physique légère, qui ne fait pas transpirer et peut même inciter certains à se mettre par ailleurs au sport. » .



