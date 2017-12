Didier Drogba : Que se passe-t-il ? voici pourquoi il est complètement chauve

Depuis ce 15 décembre 2017, “le double D’’ arbore une tête peu commune. Finie la belle et longue tignasse qui voguait dans les airs chaque fois que l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire se mouvait sur le rectangle vert. Didier Drogba s’est mis la boule à zéro.



Didier Drogba tout sourire en a surpris plus d’uns ce vendredi en publiant sur les réseaux sociaux une photo de lui la tête complètement chauve. Plus aucuns cheveux sur le caillou !



Pour seule explication, le célèbre 11 ivoirien a laissé entendre que c’était un nouveau commencement. « 15/12/2000 was the Beginning, 15/12/2017 Born is the new Me (15/12/2000 était le commencement, 15/12/2017 naît le nouveau Moi) », a-t-il marqué en légende.



Et le choix de cette date n’est pas vain. Comme Didier l’a lui-même dit sur la toile, en papa fier, c’est le jour où sa vie a changé pour le meilleur.



17 ans en arrière naissait son premier fils, Isaac Drogba, lui aussi footballeur, évoluant dans l’équipe jeune de Chelsea FC.



Pas donc de peur à se faire, c’est juste que “l’enfant de Gnaprayo’’, à qui on connait un certain penchant pour l’élégance et la mode, se rafraichit…



