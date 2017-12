Découverte d'une nouvelle planète susceptible d'héberger de la vie

Une nouvelle planète vient s'ajouter à la liste encore restreinte des bonnes candidates pour la recherche de signes de vie au-delà du système solaire, a annoncé mercredi l'Observatoire européen austral (ESO).



Cette petite dernière, prénommée Ross 128b, a été découverte autour d'une étoile de la constellation de la Vierge, située à seulement 11 années-lumière du Système Solaire (une année lumière équivaut à 9.460 milliards de km) de la Terre.



"Ross 128b est très proche, ce qui nous permettra de la voir avec un télescope tel que l'E-ELT en construction pour 2025", explique à l'AFP Xavier Bonfils, astronome du CNRS à l'Observatoire des sciences de l'Univers de Grenoble.



Détectée par le spectrographe HARPS, installé sur le télescope de 3,6 mètres de l'ESO au Chili, la planète orbite autour d'une étoile naine (Ross 128) en 9,9 jours.



Selon les chercheurs, Ross 128b est susceptible d'héberger des signes de vie: elle a une masse similaire à celle de la Terre (1.35 plus massive) et "sa température de surface pourrait également être proche de celle de la Terre", donc peut-être compatible avec la présence d'eau à l'état liquide indispensable à la vie telle qu'on la connaît.



De plus, cette nouvelle planète orbite autour d'une étoile "calme", son atmosphère a donc une chance d'avoir résisté aux vents et éruptions stellaires.



L'équipe de Xavier Bonfils attend avec impatience la mise en service du Télescope géant européen E-ELT (European Extremely Large Telescope) de l'ESO en construction au Chili qui permettra d'étudier plus précisément Ross 128b et de découvrir si elle possède bel est bien une atmosphère et si la densité de cette dernière est suffisante pour protéger la planète de son étoile (notamment de ses rayons X).



Sur les milliers d’exoplanètes détectées à ce jour, une petite cinquantaine sont considérées comme potentiellement habitables.



afp