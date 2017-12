Confidence : » Je n’arrive pas à rester avec un seul homme à la fois »

Tout a commencé lorsque j’étais en classe de première et que j’ai eu mon premier petit ami. On l’appelait Frédéric et tout se passait bien pendant les deux premiers mois, mais tout a basculé après. Je devenais de plus en plus femme et séduisante. Un changement qui faisait de moi l’une des filles les plus courtisées de mon lycée à Abidjan.



« Depuis cette période c’est devenu mon quotidien »



Très vite, j’ai commencé à céder aux avances de mes prétendants. Avec la force des choses, je l’ai trompé avec plus de 4 personnes. En plus j’étais avec eux tous en même temps. Lorsque je me suis rendue compte de ce qui se passait j’ai décidé de rompre avec eux mais c’était difficile. Parce que chacun d’eux avait sa particularité et son charme. Depuis cette période c’est devenu mon quotidien.



Je ne suis jamais sortie avec un seul homme à la fois. Ils sont toujours trois ou plus. Aujourd’hui j’ai 28 ans je suis titulaire d’un master en Management et je travaille. Malgré toute mon aisance financière, il me manque quelque chose. J’ai une folle envie de me ranger mais tout cela est plus fort que moi. A chaque fois que je réussis à rester avec une seule personne, ça ne dure pas plus de deux semaines.



« Mathieu veut qu’on se marie mais j’aime aussi Sylvestre et Jules à la fois »



Je suis en couple avec Mathieu depuis un an et demi, Jules depuis 8 mois et Sylvestre depuis environ 3 mois. Tous les trois ignorent ma double vie et chacun pense être mon seul homme. Mathieu veut qu’on se marie mais j’aime aussi Sylvestre et Jules à la fois. J’ai vraiment besoin de conseils pour en finir avec ce cercle vicieux. Je me retrouve prisonnière de mes relations amoureuses. »