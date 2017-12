Comment se réveiller sans problème (et sans réveil)

Quoi de plus agaçant que ce fichu réveil qui nous brusque chaque matin en nous arrachant d'un profond sommeil ? Cette "agression" est tellement brutale et désagréable que nombre de personnes se lèvent excédées. Irritables pendant une bonne partie de la matinée, elles s'en prennent parfois à leur conjoint ou à leurs collègues, manquent de patience et de concentration. Heureusement, il existe un meilleur moyen de commencer la journée : bannir le réveil de nos vies. "Impossible, trop risqué", penseront certains.



1. Instaurez des habitudes



Sachez que votre esprit et votre corps font exactement ce que vous voulez. Il suffit seulement de les programmer. Ainsi, pour se réveiller en douceur sans cette horrible sonnerie, il faut créer une habitude et que votre cerveau l'intègre. Qu'elle devienne une seconde nature. Pour cela, il faut beaucoup d'assiduité puisque vous devrez vous lever chaque jour (même les week end) à la même heure, afin que votre rythme circadien, alias votre horloge interne, se programme. Cela fonctionne plus facilement si vous avez un rythme de sommeil équilibré. Comptez sept à huit heures en arrière de l'heure à laquelle vous prévoyez de vous lever et respectez au maximum l'heure de coucher fixée.



2. Faites confiance à votre horloge interne



Faites confiance à votre rythme circadien. Si vous vous réveillez avant l'heure de lever prévue, c'est que votre corps est prêt à se mettre en action.

Notamment lorsque vous êtes réveillé par la lumière. Car dans ces cas-là, votre cerveau se met en marche et produit les hormones dont vous avez besoin pour démarrer la journée. Si vous vous forcez à redormir parce qu'il n'est pas l'heure ou au contraire, que vous repoussez votre heure de lever, vous causez une confusion dans le processus. Impossible dans ces cas-là d'instaurer un bon rythme.



3. Laissez vos volets ouverts



La plupart des personnes disent mieux dormir dans le noir. Mais garder ses volets ou ses stores ouverts nous aide à mettre en place ce réveil naturel. Ce qui est logique puisque la lumière joue un rôle important sur le rythme circadien. Se réveiller avec le soleil est l'un des instincts les plus naturels du monde.



4. Instaurez des rituels



Instaurer des petits rituels matinaux peut vous aider à prendre cette nouvelle habitude. Notamment parce que prendre un moment pour vous lorsque vous vous réveillez, comme déjeuner au calme, lire le journal ou faire du yoga, vous apparaîtra comme agréable. Vous aurez envie de vous lever pour profiter de ce moment à vous. Le soir, éloignez votre téléphone de votre lit. Même s'il est en mode silencieux, les ondes qu'il émet accentuent les troubles du sommeil. Si vous avez peur de ne pas vous lever à temps au début, mettez tout de même un réveil au cas où, mais vous verrez que la sonnerie est beaucoup moins désagréable un café à la main...



terrafimina