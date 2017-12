Colas interrompt à nouveau les travaux d’aménagement de l’axe Pk5-Pk12 pour non paiement de l'Etat Gabonais

Libreville – Colas Gabon, entreprise adjudicataire pour l’aménagement et l’élargissement de l’axe PK5-PK12, en 2X2 voies, sur la route nationale N°1, a arrêté à nouveau mardi les travaux pour non-paiement par l’Etat de sa dette relative à la troisième rallonge, a confié à Gabonactu.com, une source autorisée.



Pour faire pression au gouvernement, la direction générale de Colas a décidé du retrait pur et simple des engins du chantier. Mardi en matinée, plusieurs convois composés des niveleuses, tractopelles et autres engins lourds, sont partis des pks pour la base de Colas située à la zone industrielle d’Oloumi, dans le 4ème arrondissement de Libreville.



Lancés en janvier 2016, les travaux de ce tronçon s’étaient interrompus 10 mois après pour non versement de la quote-part du Gabon dans ce chantier cofinancé par la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC). Le montant global de l’enveloppe n’est pas toujours connu.



L’axe Pk5-Pk12 est l’unique voie terrestre d’entrée et de sortie de la capitale gabonaise où vivent plus de 60% de la population gabonaise estimée à 1,8 million d’habitants. Devenu trop étroit, le tronçon provoque des embouteillages monstres. Les travaux sont avancés à plus de 70%. Le chantier qui a accumulé plusieurs retards, devrait être livré en fin 2017.



Camille Boussoughou