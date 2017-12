Clients de Cdiscount arnaqués : les conseils pour éviter les piratages

Après la vaste escroquerie dont ont été victimes des clients du site Cdiscount et à l'approche de Noël, les professionnels incitent les utilisateurs à redoubler de vigilance lors de leurs achats en ligne. De fait, ceux qui ont piraté le site de e-commerce sont soupçonnés d'avoir obtenu les coordonnées bancaires de centaines de clients via des mails frauduleux au nom de l'entreprise (la technique dite du «phishing»).



Ainsi, Serge Maître, président de l'Association française des usagers des banques, répète que «les utilisateurs de site de e-commerce doivent être attentifs à leurs relevés de compte pour être en mesure de détecter un piratage. En outre, tous les mails demandant les coordonnées bancaires doivent être considérés comme suspects: les protocoles informatiques sont aujourd'hui tels que les e-commerçants n'ont pas besoin de demander ces informations par mail. Je rappelle que 12% des ventes par carte bleue le sont via internet, or les fraudes bancaires sont dans 70% des cas issues de sites de e-commerce», souligne l'avocat des usagers des banques.



Ainsi, le président de l'AFUB appelle les utilisateurs à faire preuve de la plus grande vigilance et incite à ne jamais enregistrer son numéro de carte de paiement sur les sites de vente en ligne. À ce titre, la loi va évoluer prochainement et permettra de mieux informer les clients sur les données détenues par les e-commerçants.



En mai 2018, le Règlement européen général de protection des données personnelles (RGPD) entrera en vigueur. «Cette loi a vocation à organiser et protéger les données personnelles sur les sites marchands notamment», précise Jean-Philippe Isemann, consultant et spécialiste de la protection des données personnelles. «Les entreprises vont devoir sécuriser les données et légitimer leur détention. Les sites ne pourront notamment plus enregistrer de données bancaires sans en informer les utilisateurs», indique le spécialiste.



Toutefois, à l'heure actuelle, les sociétés préviennent déjà les clients de leurs conditions de vente mais les textes sont si longs et complexes que la plupart des usagers acceptent les conditions sans en avoir pris connaissance. Avec la nouvelle loi, les entreprises devront mettre en place des chartes «lisibles et digestes», assure Jean-Philippe Isemann. Reste à savoir si les entreprises respecteront ces nouvelles règles.



figaro.fr