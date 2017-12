Ces vêtements mettront en valeur n`importe quelle femme, malgré son âge

Les vestes



À 20 ou 40 ans, les vestes donnent toujours une touche particulière et d’élégance à notre style vestimentaire. Il existe des modèles dont on pourrait dire ‘’stricts’’ et classiques pour aller au travail. Il y en a également des plus originales qui peuvent se combiner très facilement avec des pantalons en jean et des baskets. Peu importe la matière (tissu, pagne), les vestes restent incontournables dans la mode.



Les chemises classiques



Elles sont toujours à la mode et donnent un brin de fraîcheur à notre image. Pour être précis, une femme de 40 ans qui porte une chemise aura l’air plus jeune. Mais cela va aussi très bien aux jeunes filles de 20 ans ! Elles ont l’avantage d’être combinées avec beaucoup de vêtements. Ce qui les rend d’ailleurs très intéressantes.



Les gilets longs et les ponchos



Les gilets, les pulls longs et légers et les ponchos sont indispensables dans une garde-robe pour créer un ensemble harmonieux. Ces pièces seront parfaites, peu importe le style que tu cherches (professionnelle, romantique). Elles finiront de donner la touche stylée au look.



Les vestes en jeans



Les vestes en jeans sont toujours d’actualité dans la mode. Aussi belles que populaires, elles peuvent être portées de jour avec une robe. Porter ce genre de vêtement lorsqu’on a la quarantaine renvoie une image moderne. Personne ne prêtera attention à ton âge !



Les combinaisons



Aujourd’hui, la combinaison a pris de l’ampleur dans le domaine de l’habillement. La combi est devenue un must-have. Qu’elle soit en pagne, en jean ou taillée dans un tissu léger, si elle est bien portée, elle ne vieillit pas les jeunes femmes qui la portent, mais rajeunira les femmes un peu plus âgées, en leur accordant style, élégance et féminité.



La combi pantalon en pagne est chic et facile à porter, elle fait de l'ombre à toutes vos robes et aux combinaisons classiques.



La robe avec ceinture



Les robes portées avec une ceinture cachent les petits défauts et marquent la taille, ce qui peut visiblement rajeunir. Taillée en pagne, dans un tissu ordinaire ou fleuri, dans du jean, la robe avec la petite ceinture vous irait à ravir!!!