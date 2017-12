Cameroun: elle exprime ses regrets après avoir quitté Samuel Eto’o très tôt

On l’appelle Josiane cette jeune demoiselle qu’on peut voir aux côtés de Samuel Eto’o sur la photo. Selon plusieurs témoignages concordants au quartier New-bell à Douala, la jeune demoiselle aurait flirté avec l’ancien attaquant du FC Barcelone, il y a plusieurs années alors que ce dernier était encore un jeune joueur amateur évoluant dans le championnat local de son pays, le Cameroun.



Ayant constaté que le jeune footballeur avait encore les moyens limités, Josiane ne se serait pas armée de patience auprès de Samuel Eto’o. Elle n’avait d’ailleurs pas cru un seul instant que le jeune homme qui était assis à côté d’elle deviendrait aujourd’hui l’un des footballeurs le plus riches au monde.



Aujourd’hui, Josiane ne cache pas son regret d’avoir vite laissé tomber Samuel Eto’o. Se confiant à un ancien joueur de dynamo de Douala, Josiane a fait savoir à ce dernier qu’elle aurait bien aimé être la femme de Samuel Eto’o mais elle n’a pas été patiente.



Son regret est d’autant plus fort que lorsqu’elle se rend compte que le parcours de Samuel Eto’o est couronné de succès et qu’elle aurait bénéficié des fruits si elle avait été patiente. Aujourd’hui, Josiane est contrainte de faire le travail de ménagère pour joindre les deux bouts. Elle ne brandit pour seul trophée que de raconter aux uns et aux autres qu’elle a flirté avec Samuel Eto’o.



Sur facebook, un fan de Samuel Eto’o a écrit lundi 11 décembre 2017 à Josiane « Josiane maintenant tu montes tu descends en disant que tu étais sortie avec eto’o oui c ‘est vrai mais tu ne nous a pas dit pourquoi tu l’as laissé tomber .. !! et maintenant te voilà à jouer les femmes de ménage pour survivre !! Alors qu’il te suffisait d’un peu de patience !! »