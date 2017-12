C'est officiel, Ali Bongo a obtenu un rôle dans le futur terminator 5 ! Combien qu'il a payé ?

Si on ne sait pas encore avec précision le rôle que jouera Ali Bongo dans ce nouvel opus de la saga, l’on sait déjà qu’il ne sera pas du coté des gentils. Un rôle qu’il assure déjà à la perfection dans la vraie vie auprès de nombreux gabonais qui se doivent de voir sa réélection passer comme une lettre à la poste tous les 7 ans depuis la disparition de son père Omar Bongo, mort au pouvoir.



Ali Bongo qui avait tenté de faire carrière dans la chanson dans les années 70-80 aux cotés des plus grands de l’époque, tiens là une belle revanche. Un destin dans la musique qu’il s’était jusque-là consoler d’avoir auprès de sa mère Patience Dabany connue pour son talent pamphlétaire.



Avec Terminator 5, Ali Bongo pourrait bien faire son entrée au cinéma par la grande porte. Notons que le dernier volet de la saga à succès est sorti en 2015 et que deux autres films étaient jusque-là en préparation.



avec gabonscoop