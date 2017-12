5 astuces pour désamorcer une dispute

1. Isolez-vous toute seule pendant 10 minutes



Pour telle ou telle raison, Chéri vous tape incroyablement sur les nerfs et vous sentez que si vous restez dans la même pièce que lui, une énorme dispute va inexorablement éclater. Plutôt que de laisser libre cours à votre fureur et de lancer les hostilités, si vous alliez prendre l'air et faire un petit tour dehors ?

Cela vous permettra de changer d'air, de vous calmer, de laisser redescendre la pression... et de rentrer chez vous prête à discuter de manière constructive et posée plutôt que de hurler en cassant la vaisselle !



2. Reconnaissez vos torts



Cela va faire 15 minute qu'avec Chéri vous vous prenez la tête parce que vous lui avez balancé une vacherie et qu'il n'a pas apprécié. Et si au lieu de laisser cette situation pourrie s'envenimer, vous reconnaissiez simplement vos torts en lui disant « Chéri, je suis désolée, je n'aurais pas dû te dire ça, je suis allée trop loin, je t'aime et je ne voulais pas te vexer » ?

Non seulement vous faites amende honorable, mais en plus vous vous éviter des heures de prises de tête 100% stériles !



3. Utilisez l'humour



Ça a commencé par une remarque sur un paquet de biscuits qui traînait, et de fil en aiguille, vous voilà à lui envoyer de charmants noms d'oiseaux tandis qu'il vous hurle dessus comme un putois. Sympa le bestiaire.

Pour mettre fin à tout ça avant que les choses ne dégénèrent, utilisez l'humour et l'auto-dérision : éclatez de rire, et dites un truc du genre « Olala, je crois qu'on vient de battre le record de la dispute la plus longue du monde pour un sujet aussi pourri » ! Votre moitié devrait se mettre à rire aussi, et la dispute sera oubliée.



4. Relativisez



Vous lui avez demandé 5 fois de descendre les poubelles aujourd'hui, et en rentrant du boulot, vous voyez qu'elles trônent toujours dans le couloir tandis que lui squatte le canap'.

Bon, ok, c'est légèrement énervant, mais honnêtement : est-ce que ces poubelles méritent vraiment que vous vous écharpiez pendant 2 heures ? Prenez sur vous, dites-lui gentiment qu'il s'était engagé à le faire (plutôt que de lui dire que ce n'est qu'un fainéant doublé d'un menteur)... Ho, il vous a acheté le bouquin dont vous lui aviez parlé : il a quand même des bons côtés ce non-sorteur de poubelles non ?



5. Faites diversion



Si vous sentez que la dispute est en mode « boule de neige » et qu'elle n'est pas près de s'arrêter , utilisez votre esprit de stratège et n'hésitez pas à faire diversion : racontez-lui un truc qui n'a absolument rien à voir, mettez-vous à pleurer, sautez-lui dessus pour une réconciliation sur l'oreiller... Bref : déstabilisez-le pour qu'il en vienne à oublier le pourquoi de la dispute !



Ce n'est pas très reluisant, mais ça fonctionne !