3 questions de carrière cruciales à répondre maintenant si vous voulez réussir en 2018

Avec la nouvelle année qui approche à grands pas, il est temps de réfléchir à vos objectifs pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. La meilleure façon de le faire est de déterminer si vous avez une carrière vraiment épanouissante, selon le conseiller en orientation et psychologue Cicely Horsham-Brathwaite.



"Savoir si vous avez ou non une carrière enrichissante est quelque chose d'idiosyncrasique pour chaque personne", a-t-elle déclaré à CNBC Make It. "Vous devez vraiment vous regarder en premier."



Le psychologue explique que la raison pour laquelle les gens se retrouvent le plus souvent dans les services d'orientation professionnelle est qu'ils poursuivent une carrière qui est parfaite sur le papier, mais qui ne correspond pas vraiment à leur personnalité.



Horsham-Brathwaite dit de vous poser trois questions clés pour déterminer si votre carrière est sur la bonne voie: Qui suis-je maintenant, comment puis-je traiter les choses et suis-je en train de me limiter?



1. Qui suis-je maintenant?



La première question que vous devriez prendre en compte est "qui suis-je maintenant?" Pour répondre à cette question, vous devez examiner vos valeurs et vos compétences particulières pour ce point de votre vie, dit Horsham-Brathwaite.



Le psychologue dit que lorsque nous passons en revue nos objectifs de carrière ou déterminons les prochaines étapes, nous le faisons souvent en nous basant sur une version antérieure de nous-mêmes.



Cependant, dit-elle, il est important de regarder à travers l'objectif que vous avez maintenant et de prendre en compte les expériences que vous avez acquises pour déterminer si votre carrière est toujours significative. Ce n'est pas parce que vous vouliez devenir enseignant à l'âge de 19 ans que vous voulez toujours en avoir un à 30 ans.



«Nous grandissons et nous développons», explique Horsham-Brathwaite. "Parfois, la nouvelle version a juste une vision différente du monde et des choses auxquelles vous êtes bon."



2. Comment est-ce que je traite les choses?



Selon Horsham-Brathwaite, vous devez être conscient de la façon dont vous traitez le monde, car cela influe sur le type de travail qui vous semblera vraiment enrichissant.



Le conseiller en orientation dit que les gens traitent souvent les choses de deux façons: par le sentiment ou par la pensée.



Si vous êtes quelqu'un qui traite le monde en pensant, vous devez déterminer si votre travail vous stimule intellectuellement, dit-elle. Également déterminer si votre carrière vous permet d'innover et de créer d'une manière qui vous permet de vous sentir comme si vous contribuez au plus grand bien de l'entreprise ou de la société dans son ensemble.



D'un autre côté, si vous êtes quelqu'un qui se penche davantage sur les sentiments, alors servir les individus, les groupes ou les institutions à travers des rôles plus orientés vers la relation peut être plus important pour vous, dit Horsham-Brathwaite. Les «sentiments» sont également plus susceptibles de favoriser des liens significatifs avec les autres à travers leur travail.



Déterminer quel type de traitement vous tombez sous la main peut également vous aider à évaluer si le travail que vous faites correspond à vos intérêts et vos compétences, dit-elle.



«En étant clair à ce sujet, vous avez une idée de ce qui vous importe et de ce qui vous fait du bien», explique-t-elle.



3. Suis-je limité?



La société ou la culture qui vous entoure peut influencer le domaine dans lequel vous choisissez de travailler, explique Horsham-Brathwaite. Alors que vous réfléchissez sur votre cheminement de carrière, assurez-vous de ne pas limiter votre gamme d'options de carrière en fonction des normes des autres.



Par exemple, en examinant le développement professionnel des femmes au fil des ans, les types de carrière disponibles aujourd'hui sont très différents de ce qui existait il y a 60 ou même 30 ans, explique-t-elle.



"Et pourtant, je pense que nous enseignons toujours aux jeunes femmes et aux jeunes filles qu'elles peuvent être enseignantes, qu'elles peuvent être conseillères", explique Horsham-Brathwaite. Bien que ces domaines soient importants, elle note qu'il existe d'autres options pour les femmes, comme STEM.



"Quand vous regardez qui vous êtes," dit-elle, "votre gamme d'options pourrait être plus grande que vous ne l'aviez jamais imaginé."





BC Malone

Traduit de CNBC

gestion