iPhone 8 : il arrive en septembre

Depuis 2009, Apple a habitué ses clients à un cycle de deux ans avec ses téléphones. Mais cette fois-ci, il semble qu'il n'y aura pas d'iPhone 7s après l'iPhone 7, selon Le Figaro.



Si chaque génération d'iPhone reçoit au bout d'une première année une mise à jour "S", améliorant ses performances et ajoutant de nouvelles fonctions, cette fois-ci, la marque à la pomme va semble-t-il s'en passer. Les nouveaux modèles devraient être présentés le 6 septembre. Toutefois, d'autres sources parlent du 15 ou du 22 septembre.



Un dos en verre pour le recharger



A quoi va ressembler l'IPhone 8 ? Apple remplacerait le dos en aluminium des iPhone 7 par un dos en verre, pour permettre la recharge sans fil. Des maquettes obtenues par le spécialiste des fuites, Sonny Dickson, confirment cette hypothèse. La firme souhaite également proposer la meilleure autonomie possible, ce qui n’était clairement pas son point fort pour le moment.



Trois couleurs seulement



Tous les appareils présentés en septembre auraient le droit à un nouveau design fait de verre et partageraient également trois couleurs uniques, noir, blanc et or, contre six aujourd'hui selon l'analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste d'Apple réputé. L'entreprise tournerait la page de la couleur "or rose", créée pour séduire le marché chinois, mais qui n'avait pas aidé à faire décoller les ventes.



Selon le journaliste John Gruber, Apple va ainsi proposer un iPhone 8, un iPhone 8 Plus et un iPhone 8 Pro, qui serait le modèle sans bordure. Il suspecte par ailleurs la firme de vouloir se débarrasser des numéros de version, comme pour les Mac et les iPad. Les nouveaux modèles pourraient s'appeler iPhone, iPhone Plus et iPhone Pro. Les successeurs des iPhone 7 et 7 Plus seraient donc de nouveaux modèles à part entière, plutôt que des téléphones améliorés.



La fin du bouton "home"



L'arrivée du iPhone 8 signe la fin du bouton "home" : c’est sans aucun doute le plus gros changement sur le smartphone d’Apple dont le design se trouve entièrement transformé avec cette disparition. Les boutons d’allumage et de contrôle du volume seront, en revanche, toujours en place.



Le prix



Le tarif se situerait dans les 900 dollars (766 euros) est suggéré pour l’iPhone 8, du moins dans la variante la moins onéreuse de 64 Go de mémoire interne. La barrière psychologique des 1000 dollars ne serait donc pas dépassée pour le modèle le moins onéreux.