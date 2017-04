iPhone 7 : Toujours populaire malgré le Samsung Galaxy S8. Encore pour longtemps ?

Avec le Galaxy S8, Samsung compte bien mettre l’iPhone 7 d’Apple en difficulté. Puissance, design, appareil photo, le smartphone du Californien est à la traîne par rapport à la bombe sud-coréenne. La marque à la pomme va donc passer en mode survie jusqu’à la présentation de l’iPhone 8, prévue en septembre prochain.



Le scénario est habituel puisque les ventes des téléphones de la firme sont généralement en forte baisse à cette période de l’année. Foxconn, partenaire historique d’Apple, voit ainsi son chiffre d’affaires fondre à partir d’avril. L’iPhone 7 semble pourtant faire mentir la tradition. Le flagship reste effectivement très populaire, avec des ventes au plus haut. L’effet Samsung Galaxy S8 ne s’est pas encore fait sentir.



Il est encore bien trop tôt pour dire si le Samsung Galaxy S8 a eu un impact sur les ventes d’iPhone 7. Une chose est néanmoins sûre : la dernière génération du téléphone d’Apple est bien plus populaire que l’iPhone 6s. Ainsi, Foxconn a présenté un chiffre d’affaires en hausse de plus de 30 % par rapport à la même période en 2015. L’année s’annonce bien pour le sous-traitant chinois.



En plus d’un iPhone 7 au plus haut, la nouvelle gamme d’iPad, qui a été démontée, pourrait faire ses affaires. Mais c’est sans compter sur le Samsung Galaxy S8. Présenté cette semaine, son design révolutionnaire ou sa puissance inégalée pourrait faire du mal à Apple. Réponse dans les mois à venir. Le duel est-il reparti de plus belle ?