communiqué: L'ONG Urgences panafricanistes appelle à une mobilisation pour le boycott des produits...

Communiqué de urgences panafricanistes Gabon.



LE SAMEDI 28 OCTOBRE 2017, JOURNEE AFRICAINE DE BOYCOTT DES PRODUITS FRANCAIS: TOTAL GABON, CANAL+, SCORE, GEANT CASINO, AIRFRANCE, CFAO, DIESEL GABON, BERNABE GABON, MAISON DE LA PRESSE...



Pendant plus de 400 ans, l'empire impérialiste composé de la France, de l'Espagne, des Etats Unis, de l'Angleterre et des Pays-Bas décidèrent d'assujettir le peuple kamit (noir) au moyens des razzias, des déportations de masse, des tortures physiques, les sévices morales et sexuelles sans oublier des assassinats et des mutilations...Mais malgré, cela c'est le peuple noir qui donna de sa force pour lancer la première industrie du monde: celle du sucre, qui a enrichi l'Occident. Puis suivirent 160 ans de colonisation où là aussi, nous avons subi le déni de toute sorte : l’acculturation, l'aliénation mentale et l'exploitation, le pillage de nos richesses pour construire la France et l'Europe, l'occupation militaire de nos territoires...



Ensuite vinrent 70 ans de néo-colonisation, la plus cruelle et la plus violente : exploitation du peuple, génocides, apartheid, importation des maladies dangereuses, empoisonnement des populations par des vaccins nocifs, pillage de nos ressources, mise sous tutelle scientifique, politique, monétaire, économique, religieuse et militaire dont les résultats sont: appauvrissement des peuples, importation du terrorisme d'état, instabilité politique et institutionnelle, assassinats des leaders nationalistes noirs, esclavagisation de l'élite par la franc-maçonnerie luciférienne, pillage à grande échelle de nos œuvres d'arts et culturelles pour orner les musées occidentaux. Jusqu'à quand allons-nous laisser faire? Aujourd'hui la Jeunesse africaine dit 3 fois STOP: STOP la france à fric, STOP au franc des colonies françaises d'Afrique (FCFA), STOP aux bases militaires françaises en Afrique.



VOUS VOULEZ SAVOIR POURQUOI DEPUIS PRESQUE 700 ANS L'AFRIQUE NE DÉCOLLE PAS?

NOUS SOMMES URGENCES PANAFRICANISTES, NOUS MILITONS POUR LA SOUVERAINETÉ TOTALE DE L'AFRIQUE, LA VÉRITÉ DOIT SE SAVOIR.



RETROUVEZ NOUS POUR UNE MEGA CAUSERIE LE SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 A 13 HEURES A ALENAKIRI-CHATEAU/OWENDO-DESCENTE ROUTE PAVÉE

AU PROGRAMME: PROJECTION DE VIDÉOS ÉDIFIANTES SUR LE COMPLOT OURDI PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE CONTRE L'AFRIQUE APRES LES INDÉPENDANCES FANTOCHES DES ANNÉES 60, DÉBATS ET SIGNATURE D'UNE PÉTITION DESTINÉE A L’AMBASSADE DE FRANCE AU GABON.



CONTACTS: 00241 0240 9195.



IL EST TEMPS DE METTRE UN TERME A CE COMPLOT, REJOIGNEZ NOUS, NE RESTEZ PAS A L’ÉCART, IL Y VA DE VOTRE SURVIE, UN GRAVE DANGER GUETTE L'AFRIQUE TOUTE ENTIÈRE.



Léonce Obame Anvane, membre d'urgences panafricanistes Gabon