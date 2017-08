Zuma échappe à la démission forcée

Il en fallait 193 pour décider du sort du président sud-africain. Sur 384 députés présents, 198 ont réitéré leur confiance au président lors du vote de mardi après-midi au Cap. Après sept motions de défiance à son encontre, Jacob Zuma échappe une nouvelle fois à la démission forcée. Un résultat accueilli par les chants et les danses des députés partisans du chef de l’Etat.



Nommé par l’Assemblée nationale en 2009 suite à la victoire du Congrès national africain (ANC) - parti historique de Nelson Mandela - aux élections présidentielles, puis réélu en 2014, Jacob Zuma n’avait pourtant plus l’approbation des institutions et d’une partie de ses alliés politiques.



En mai dernier déjà, il avait échappé de justesse à une motion de défiance au sein de son propre parti, suite au remaniement ministériel controversé de mars. L’ANC reprochait à Zuma de s’entourer de proches et d’avoir limogé le populaire ministre des Finances, Pravin Gordhan. Le comité exécutif national de l’ANC, favorable au président, avait finalement renoncé à ce vote, sans pour autant apaiser les griefs contre le chef de l’Etat.



Depuis son accession au pouvoir, sa gestion des finances publiques n’a cessé d’être décriée et de nombreuses affaires ont entaché la réputation du président, englué dans une série de scandales politico-financiers, de détournements de fonds publics et de corruption. Travaux engagés dans sa propriété avec les deniers de l’Etat pour plusieurs millions d’euros, violences sexuelles, conflits d’intérêts… La liste est longue. Le dernier en date, révélé par la fuite de mails, renforce encore les présomptions qui entourent les relations douteuses du président avec la famille Gupta. Industriels et hommes d’affaires influents, ils auraient pu bénéficier de l’octroi de chantiers publics en échange de largesses pécuniaires à l’administration Zuma.



Mobilisation de l’opposition



Les réseaux sociaux s’étaient pourtant mobilisés pour tenter d’influencer le scrutin. Des activistes n’ont d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour infléchir le vote. Les numéros de téléphone des 400 députés ont été publiés, le jour même des élections, en incitant la population à contacter les élus pour réclamer la destitution du président. Des manifestations ont également émaillé la journée. Plusieurs marches à l’appel de l’opposition et d’associations ont eu lieu à Johannesburg alors que d’autres convergeaient vers le Cap.



Le mode de scrutin aurait pu faire également pencher la balance. Le vote s’est en effet tenu à bulletin secret et non à main levée, comme c’est habituellement le cas. La présidente de l’Assemblée nationale, Baleka Mbete, l’avait annoncé hier. Les députés se sont donc relayés dans les quatre isoloirs de la Chambre de l’Assemblée pour se prononcer. Une décision saluée par l’opposition, qui réclamait ce mode de scrutin depuis plusieurs mois. Les partis d’opposition craignaient que l’Assemblée nationale majoritairement issue de l’ANC ou de partis alliés - 249 sur les 400 députés - ne se censure en cas de scrutin public. Pourtant, seuls 26 auront franchi le pas, malgré l’anonymat.

Ce vote de confiance, même mitigé, devrait encore renforcer les pouvoirs du président Zuma.



liberation.fr