Zimbabwe: Il jette son épouse de la voiture en marche… La raison vous surprendra

Selon Zimnews, l’homme de 43 ans conduisait avec une maîtresse dans sa voiture, quand sa femme les a aperçus. L’épouse s’est donc agrippée au capot, et l’homme a commencé à accélérer, jusqu’à ce que sa femme Perpetual tombe, selon plusieurs témoins présents.



Mabika a donc été accusé de tentative de meurtre à la Cour et par la suite placé en garde à vue jusqu’au 31 octobre. Il pourrait demander une libération sous caution à la Haute Cour.



Dans une déclaration, Mabika a nié l’accusation en disant qu’il est parti pour éviter un conflit entre son épouse et l’autre femme.



Le procureur, Mme Margret Takawira, a déclaré que Mme Madzimure était tombée de la voiture après qu’un des essuie-glaces qu’elle tenait s’est cassé.



Takawira a déclaré: « Le 27 septembre vers 17 heures, la plaignante s’est rendue à son domicile conjugal pour résoudre un problème entre elle et son mari. Elle a trouvé l’accusé avec une petite amie dans la voiture et a essayé d’ouvrir la portière, mais elle était fermée à clé « , a-t-elle dit.



« L’accusé a d’abord conduit lentement pour échapper à la plaignante. La plaignante a tenu les essuie-glaces avant et est montée sur le capot. L’accusé a fait une embardée, essayant de faire tomber la plaignante «



Elle a dit que l’un des essuie-glaces s’est amoché quand ils ont atteint Birkenhead Drive et la banlieue de Tshabalala Extension. Mme Madzimure est tombée de la voiture. Mabika est parti.



Le procureur a déclaré que Mme Madzimure avait subi des blessures aux jambes et qu’un rapport médical pourrait le confirmer.