Zidane entraîneur de l'année, "un truc de fou !"

Ému, Zinedine Zidane ! Élu entraîneur de l’année lundi soir à Londres lors de la soirée des Fifa The Best awards, le Marseillais était visiblement touché par cette récompense, qui lui a été remise par son prédécesseur, Claudio Ranieri.

"C’est un truc de fou, un honneur, c’est vraiment un truc particulier. Je n’aurais jamais cru avoir un prix aussi beau", a déclaré, en français, le champion du monde 1998 sur la scène après avoir reçu son prix des mains du technicien nantais.



La consécration de l’entraîneur du Real Madrid, deuxième l’an dernier, sonne comme une évidence, le club merengue ayant remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive sous les ordres du technicien tricolore, ainsi que la Liga en mai dernier. "Zizou" a ensuite remercié, en italien, les deux autres finalistes, Massimiliano Allegri et Antonio Conte, soulignant "l’honneur" qu’il avait d’être nommé à leurs côtés.



