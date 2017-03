Zambie : Une étrange forme humaine apparaît dans le ciel (vidéo)

Ce phénomène mystérieux a duré plus de 30 minutes près d'un centre commercial à Kitwe (Zambie).



Cette étrange forme humaine est apparue dans le ciel à Kitwe (Zambie) le week-end passé. Elle mesurait plus de 100 mètres. Pendant plus de 30 minutes, les Zambiens n'en ont pas cru leurs yeux.



"Sous le choc"

"Certains ont commencé à l'aimer, d'autres personnes ont préféré fuir. C'était très bizarre", a raconté un témoin au Sun. "Nous étions sous le choc".



Harry Potter

Un simple nuage? Un phénomène panormal? Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes voient une "apparition divine" ou la présence d'un détraqueur ("dementor"), la créature des ténèbres dans Harry Potter. En Zambie, on assure que l'image est bien réelle.