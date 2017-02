Zambie : La Ministre de l'information est une ex-prostituée

La ministre zambienne de l'information qui aurait été une ex-prostituée a supplié son peuple d'oublier son passé et se concentrer sur ce qu'elle est actuellement.



Selon les informations la belle ministre, Kampamba Mulenga, a exhorté tout le monde à oublier ses dossiers antérieurs de prostitution et de la juger sur sa vie présente et future car elle est maintenant une personne changée.



"Je suis une personne changé qui mérite d'être accueillie et accepté dans la société", dit-elle.



La jeune femme était une prostituée très populaire avant sa nomination en tant que ministre. Mais la semaine passé, sur certains médias, elle s'est dit profondément attristé par certains Zambiens qui se réfèrent toujours à son passé en la décrivant comme telle.