Windows 10 et les mises à jour, des changements importants arrivent, bilan

Microsoft travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les updates de Windows 10. La prochaine grande mise à jour Creators Updates est une étape importante.



Depuis quelques jours, le géant communique autour de son service Windows Update. Rappelons qu’il est la colonne vertébrale de son nouveau système d’exploitation Windows 10. Ce dernier est en effet plus une application indépendante mais un service évolutif. Depuis son lancement, il a profité de mises à jour cumulatives mais aussi de grands Updates avec à la clé un enrichissement de ses fonctionnalités.



Vous avez surement remarqué que cette mission n’est pas sans embuche. Le déploiement des mises à jour cumulatives se sont souvent accompagnées de problème. A la vue des récentes annonces de Microsoft, la situation n’est pas anodine. Du coup des changements vont apparaitre.



Windows 10, planification et UUP



Le premier concerne des options de planification. L’utilisateur va être autorisé (enfin diront certains) a programmer une date et une heure précises pour l’installation des updates. Ceco concerne aussi la nécessite de redémarrer l’appareil pour terminer l’installation. Nous vous invitons à relire notre actualité à ce sujet, Windows 10, le redémarrage forcé est enfin terminé.



A cela s’ajoute la mise en œuvre progressive d’une nouvelle plateforme de distribution des mises à jour. Nommé UUP, elle va devenir en quelque sorte « intelligente » puisqu’une analyse de « nécessaire » est fait afin de télécharger que l’ « utile ». Cette approche de personnaliser les updates en fonction de l’état de mise à jour de l’appareil va permettre de diminuer la quantité de données à télécharger. Le processus devrait donc s’accélérer. Cette technologie permet de construire une image du système d’exploitation incluant que le stricte nécessaire et non tout « l’attirail » pour faire face à toutes les situations.



Ce système est actuellement testé au travers du programme Insider. Il nécessite des changements dans l’OS si bien que dans un premier temps la distribution de Creators Update pour le grand public ne profitera pas de ces avantages. La mise à œuvre finale est normalement prévue avec Redstone 3 dont Microsoft a officialisé le lancement pour cette année.



Mises à jour cumulative, la qualité doit être là



Enfin un autre point est soulevé. Bien que non officiel, il est très probable que Microsoft travaille à rendre ses mises à jour cumulatives de meilleure qualité. Ici le but est d’éviter autant que possible les problèmes d’installation ou d’instabilité une fois l’opération terminée.



La mission n’est pas simple face au « visage » des appareils fonctionnement sous ce système d’exploitation. Contrairement à Apple, qui maitrise de A à Z l’écosystème matériel des appareils iOS et MacOS, Microsoft doit affronter une variété impressionnante de configurations différentes. Cette richesse n’a d’égale que le nombre possible de bug.



Depuis le mois juillet 2015, date de sortie de Windows 10, une grande partie des mises à jour cumulatives a été à l’origine de « moult » problèmes dont les résolutions n’ont pas été simples. Certains ont même fait des « ravages » tandis que d’autres sont restés sans solution.



Une telle situation lorsque l’on est à l’origine d’OS (Window 7, Windows 10 et bien d’autres) s’accaparant plus de 90% de part de marché dans le monde de PC n’est pas acceptable.