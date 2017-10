WhatsApp nous permet enfin d'effacer un message parti trop vite

Vous venez d'envoyer un commentaire désobligeant à propos d'une personne... à cette même personne. Ou de parler de la fête d'anniversaire surprise d'un ami... à ce même ami. Zut, c'est bien fâcheux.



Mais ça l'est moins si votre gaffe s'est produite sur WhatsApp et que vous avez envoyé le message il y a moins de 7 minutes. Dans ce cas précis, vous pouvez désormais effacer votre erreur, a annoncé WhatsApp vendredi son son blog.



Grâce à la fonctionnalité "Supprimer pour tout le monde" disponible sur iOS et Android, il suffit de rester appuyé sur le message en question pour le sélectionner, puis de cliquer sur l'icône poubelle et de choisir "Supprimer pour tout le monde" donc.



Seul hic : pour cela, il faut disposer de la dernière version de l'appli WhatsApp... et que ce soit aussi le cas de votre destinataire.

Gardez aussi en tête que rien ne retient votre destinataire d'avoir lu votre message avant que vous n'ayez le temps de le retirer. Le meilleur moyen d'éviter tout impair reste donc de réfléchir avant d'appuyer sur "envoyer".



Cette fonctionnalité a été annoncée sur le blog de WhatsApp mais au moment où nous écrivons ces lignes, nous n'avons pas pu la reproduire.