Voyage en avion: on connait l’astuce pour faire le voyage le plus agréable

Les vacances approchent à grands pas et vous vous apprêtez à réserver votre vol pour aller passer Noël au soleil ? Avant de cliquer sur la case dédiée au paiement, on vous explique quel emplacement choisir dans l’avion. Car oui, il y a bien des sièges qui sont susceptibles de vous faire passer un meilleur voyage que d’autres. Pourquoi ? Simplement parce qu’ils vous permettront d’être dans les bonnes grâces de l’équipage, aussi connu sous le nom de gardiens des barres chocolatées, boissons et autres friandises.A en croire le site de réservations de voyages « Oyster », s’asseoir dans le fond de l’appareil permettrait d’avoir plus d’attention de la part des stewards. Annie Kingston, une hôtesse de l’air, s’est expliqué : « Si vous vous situez dans les derniers rangs, vous serez proches de la section de l’équipage dans le fond de l’avion et vous pourrez parler avec eux plus facilement. » Mais ce n’est pas tout, selon l’hôtesse, l’équipage essaie absolument d’éviter de répondre quand une cloche sonne à l’avant de l’avion. La raison ? « Répondre à la requête d’un passager à l'avant de l’avion veut dire que l’on va afficher l’article qu’il a demandé devant tous les autres sur le chemin. Au final, cela peut causer un problème puisque en général nous n’avons pas assez de vodka, d’oreillers, d’écouteurs ou encore de brosses à dents ».Annie Kingston a conclu en expliquant : « C’est beaucoup plus facile de donner une petite bouteille de vin à un passager assis dans le fond, et ça ne prend qu’une seconde. » Vous l’aurez donc compris : si vous souhaitez profiter des petits avantages d’un vol non low-cost, mieux vaut choisir les derniers rangs lors de votre réservation. Profitez-en, vous êtes en vacances après tout. Comment ne plus avoir peur en avion