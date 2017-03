Vous voulez avoir entre les mains les combinaisons alimentaires les plus puissantes pour votre organisme ?

Dans les lignes qui suivent, vous allez découvrir comment, grâce à des combinaisons alimentaires, délivrer bien plus de nutriments à votre organisme. Vous allez découvrir le secret de la synergie alimentaire pour vous aider à améliorer votre santé !Tout le monde le sait.... manger des fruits, des légumes ou encore du poisson est bon pour la santé. Mais savez-vous à quoi il faut associer votre poisson pour libérer beaucoup plus de vitamines, de minéraux ou d’antioxydants dans votre organisme ? Savez-vous quels aliments associer ensemble pour aider votre organisme à lutter contre certains cancers ou protéger votre coeur ? Ou encore lesquels associer ensemble pour conserver votre capital jeunesse ?Initié par le docteur David Jacobs, le principe de la synergie alimentaire repose sur l’idée qu’associer deux aliments spécifiques ensemble aura beaucoup plus d’effets bénéfiques sur votre santé qu’un seul de ces aliments consommé seul. D’où la formule suivante ...Pour en savoir plus, Cliquez ici