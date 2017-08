Vos cheveux pousseront rapidement et vous aurez une vision d’aigle : Consommez 3 cuillères par jour de ce mélange et vous serez stupéfait du résultat

Les éléments qui provoquent la chute des cheveux :

La chute de cheveux peut provenir de plusieurs facteurs, parmi eux on trouve :



Les hormones : Les changements hormonaux font partie des causes les plus fréquentes de la chute des cheveux. Chez la femme, on parle d’œstrogène et chez l’homme la testostérone.

Le stress : Un surmenage, une angoisse ou des chocs émotionnels entrainent une perte importante de cheveux.

Démangeaison et pellicules : Les démangeaisons du cuir chevelu causent des pellicules sèches et dans le cas des cheveux gras cette pellicule provoque un étouffement du follicule pileux.



Carence alimentaire : L’alimentation est primordiale dans la santé des cheveux, une carence provoque des troubles dans le corps notamment dans le cuir chevelu. La santé des cheveux résident dans le cuir chevelu.

L’hérédité : Le facteur génétique est déterminant dans la qualité des cheveux. En effet, le cuir chevelu se forme à partir des gènes des parents. Si ces derniers sont atteints de calvitie, l’enfant a plus de risque d’en être touché.

Les éléments qui affectent la santé des yeux :

Certains facteurs causent la fatigue visuelle notamment :



L’éclairage : soit une lumière trop agressive ou trop insuffisante.

La conduite : se concentrer sur la route durant une longue période fatigue les yeux.

Utilisation excessive des écrans (téléphones, ordinateurs, tablettes…etc.) La lumière bleue et les reflets provenant des écrans sont nocifs pour les yeux.

La lecture des textes trop petits ou écrit avec une couleur difficilement visible.

L’âge.

Les rayons ultra-violets.

Il existe une nuance entre la fatigue des yeux et la fatigue oculaire. La fatigue des yeux se manifeste par :



Des yeux rouges



Des yeux qui grattent, qui piquent, et qui deviennent secs suite à une carence lacrymale.

Un clignement en dessous de la normale (12 à 20 clignements par minute nécessaire pour lubrifier l’œil en y créant un nouveau film lacrymal entre deux clignements).

La fatigue oculaire, pour sa part, est détectable via les éléments suivants :



Une détérioration du champ visuel.

Une sensibilité plus accrue à la lumière.

La sensation de voir double ou la nécessité de plisser les yeux pour voir plus clair.

Voici une recette préparée avec des produits naturels qui permet de booster la repousse de cheveux et préserver la santé des yeux.



Une recette naturelle bénéfique pour les yeux et les cheveux

Ingrédients :

100 g d’huile de graines de lin

Le jus de 2 citrons

500 grammes de miel

1 à 2 gousses d’ail



Préparation :



Epluchez l’ail, ajoutez-y le jus des citrons et mixez les deux ingrédients jusqu’à obtention d’un mélange homogène. Dans ce mélange, versez le miel et l’huile de lin et mixez à nouveau. Conservez ce mélange dans une bouteille en verre au réfrigérateur.



Une cuillère à soupe de ce remède est recommandée 30 minutes avant chaque repas, vous aurez donc besoin de 3 cuillères par jour. Il est préférable d’utiliser une cuillère en bois.



Bienfaits des ingrédients :



L’huile de graines de lin : L’huile de lin est une source naturelle d’oméga 3, d’acide linoléique et de fibres. Une carence en cet acide contribue à la dégradation de la qualité de notre vision. Des études ont montré que l’oméga 3, réduit le risque de la dégénérescence maculaire, qui représente l’un des processus dégénératifs irréversibles de la rétine. Cette huile prévient également la sécheresse des yeux secs en comblant le manque d’huile dans le liquide lacrymal. Pour ce qui est des cheveux, l’huile de lin nourrit les follicules pileux et booste la repousse. L’huile de lin empêche également l’inflammation, aide à stopper la chute des cheveux, prévient les pellicules et protège le cuir chevelu.



L’ail : Cet aliment contribue à réduire le taux de cholestérol et augmente le flux sanguin. Appliqué sur le cuir chevelu, l’ail stimule la circulation du sang et par conséquent la repousse des cheveux. En plus, sa richesse en souffre permet de prévenir la formation de cataracte et protége l’œil.



Le miel : Pour les cheveux, c’est un antioxydant, antibactérien, émollient et humectant. Ce qui permet d’éviter la casse, de fortifier les cheveux et de stimuler leur pousse.





Le citron : C’est une source de vitamine B et C, d’acide folique, et de minéraux essentiels qui protègent les yeux contre le stress oxydatif. D’autre part, pour les cheveux, le citron est excellent pour la repousse, la fortification et la brillance. Il prévient aussi les pellicules et éclaircit naturellement les cheveux.



santeplusmag