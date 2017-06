Voici pourquoi les dattes sont excellentes pour la rupture du jeûne

Que contiennent les dattes ?



Il est important de le dire, 100g de dattes sèches contiennent 287 calories, ce qui est très énergétique et permet des efforts physiques importants ou prolongés. La quantité de sucre de la datte sèche est ainsi 3 à 5 fois supérieure à celle des fruits frais. Son taux de protides atteint 2,5 % contre 0,5 à 1 % pour les fruits frais. Elle contient moins de 1% de matière grasse ainsi que des vitamines. Dans 100g de dattes, on trouve :



- 670 mg de potassium



- 62 mg de calcium



- 58 mg de magnésium



- 3 mg de fer



- 1,5 à 1,8 g de minéraux et oligo-éléments (2 à 3 fois plus que les fruits frais)



Ala vue de toutes les vertus énumérées, on réalise qu'il est très bénéfique de manger de ce délicieux fruit au moment de la rupture du jeûne mais aussi en toute période de l'année. Et on a le choix, car il en existe plus de trois cents variétés dans le monde !



Un aliment exceptionnellement riche et nourrissant



La datte contient de nombreux bienfaits pour le corps humain. Elle est très riche en potassium, et en fer. Elle contient beaucoup de vitamines, de minéraux, et de glucide qui en font un fruit énergétique, et une source alimentaire clé pour faciliter l’effort musculaire. Elle constitue donc un allié intéressant à consommer pour les sportifs. Il contient aussi un taux de sucres (glucose, saccharose, et fructose) élevé.



Sa très forte contenance en fibres facilite le transit intestinal. Source importante d’antioxydants, il permettrait également de réduire le taux de cholestérol, et le risque de certaines maladies cardiovasculaires.



De par leur richesse en glucides, les dattes constituent une excellente « recharge » d’énergie pour nos muscles, idéal donc pour reprendre rapidement des forces après la journée de jeûne.