Voici pourquoi Bill Gates lit au moins 50 livres par an

De nos jours beaucoup de personnes pensent encore que la lecture n’est qu’un passe temps. Et il y en a qui n’y consacrent jamais leur temps. Avec l’avancée des nouvelles technologies, il devient difficile de trouver quelqu’un qui se déconnecte de tout pour lire un seul livre, ou quelques pages d’un journal.



Malgré ses charges multiples, son emploi de temps plus que chargé, ses journées sans cesse troublées, Bill trouve quand même chaque nuit avant de se coucher, une heure pour lire un livre. Que ce soit sur des thèmes généraux ou encore la politique.



Dans une interview avec le New York Times, Bill Gates a expliqué que pour lui, la lecture reste le principal moyen pour à la fois apprendre de nouvelles choses et de tester sa compréhension sur le sujet. Il ajoute que chaque livre ouvre de nouvelles voies de la connaissance à explorer.



Dans une étude datant de 2009 menée par les chercheurs de l’Université d’Essex on apprend que la lecture au delà d’augmenter les connaissances, peut aussi, pour six minutes par jour, réduire les niveaux de stress jusqu’à 68%. Elle améliore aussi la santé à long terme de votre cerveau.



C’est pourquoi, le milliardaire américain a avoué que le nombre de livres qu’il lit chaque année dépasse déjà le nombre de 50 en moyenne. Une expérience qui doit nous interpeler, et nous pousser à consacrer plus de temps à cette activité qu’aux autres qui poussent plutôt à la distraction et la perte inutile de temps.



Un écrivain célèbre américain avait écrit un livre sur « les trois pouvoirs ». Il citait : l’argent, la violence et le savoir. Mais il laissait comprendre que le savoir était le meilleur de tous. Or le savoir s’acquiert par la lecture des bons livres.