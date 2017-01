Voici l’une des meilleurs « top model » d’Afrique, et la plus controversée

Modèle kenyane, célèbre pour ses formes corporelles incroyables, Vera Sidika a gagné sa popularité après qu’elle ait apparu dans la vidéo de P-unités ‘You Guy’ qui, a été publiée en 2012, interdite par la suite au Kenya.



Personnage adoré des médias sociaux, Vera Sidika est l’une des meilleurs « top model » d’Afrique et de l’Afrique de l’Est, est considérée comme l’une des dames la plus controversées au Kenya, en raison de son mode de vie extraordinaire et somptueux.





En décembre 2015, Vera Sidika et d’autres personnalités kenyanes, des médias sociaux, comme la styliste de mode Silvia Njoki, la musicienne et actrice Ella Ciru, l’ambassadrice des ONG et étudiante Gertrude Murunga, l’architecte Kiki Diang’a et d’autres célébrités du pays, ont joué dans la série de télé-réalité, Nairobi Diaries, qui plonge dans le quotidien des dames kenyanes.