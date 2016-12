Voici des bienfaits du raisin que vous ne saviez (peut-être) pas

Le raisin est le fruit de la Vigne. Il est l’un des fruits les plus cultivés au monde.



Il sert surtout à la fabrication du vin à partir de son jus fermenté (on parle dans ce cas de raisin de cuve), mais il se consomme également comme fruit, soit frais, le raisin de table, soit sec, le raisin sec qui est utilisé surtout en pâtisserie ou en cuisine. On consomme également du jus de ce fruit. Des baies, on extrait aussi l’huile de pépins de raisin.



Riche en vitamines A, B et C, il contient de nombreux oligo-éléments dans un équilibre parfaitement assimilable par l’organisme. Chaque grain de raisin est recouvert de pruine riche en levures. C’est un fruit qui est très pauvre en graisses saturées, cholestérol et sodium. C’est une très bonne source de vitamine C et vitamine K.



Affichage de cure-raisin-blanc1.jpg en cours...



Le raisin blanc et celui noir ont d’autres bienfaits : un rôle très bénéfique sur le fonctionnement du système nerveux et musculaire.



Il protège le système cardio-vasculaire



Ce fruit en freinant le vieillissement, limite la formation du mauvais cholestérol, et améliore la résistance des vaisseaux sanguins.



Par ailleurs, la feuille de vigne est l’ingrédient vedette pour lutter contre les jambes lourdes.



Il draine les toxines et améliore ainsi la circulation sanguine et réduit les problèmes de rétention d’eau.



Le raisin est un allié jeunesse



Présents principalement dans les pépins, les polyphénols piègent également les radicaux libres, la pollution, responsable du vieillissement cutané. 10 000 fois plus actifs que la vitamine E, ils renforcent le collagène et l’élastine de la peau. En en mangeant régulièrement, vous bénéficiez des bienfaits du fruit et avez le teint éclatant et unifié.



Résultat de recherche d'images pour "le raisin"



L’huile de pépins de raisins pressée à froid est la seule huile au monde qui contient de la procyanidine, l’antioxydant le plus efficace contre l’oxydation de notre peau, c’est-à-dire son vieillissement.



Ce fruit est cependant à éviter si :



Vous êtes allergique à l’aspirine, car il contient en grande quantité du salicylate, un de ses composants.



Vous avez les intestins sensibles car les pépins sont souvent irritants.



Vous souffrez de diabète car il contient beaucoup de sucre.