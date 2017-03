Voici comment éliminer toutes les graisse du ventre en une seule nuit !

Outre l’efficacité et la rapidité de ce régime pour perdre du poids et éliminer la graisse du ventre, il détoxifie entièrement votre corps en seulement 24 heures.



Mais, la chose la plus importante dans ce régime alimentaire, c’est qu’il est basé uniquement sur les jus de fruits, smoothies et le thé, les éléments nécessaires pour éliminer tous les déchets et les toxines de votre corps rapidement.



Plan de régime d’urgence



8:00 – Boire un verre d’eau tiède avec du jus de citron.



10:00 – Boire un verre d’eau avec du jus d’orange ou de pomme.



12:00 – Prenez une tasse de thé vert.



13:00 – Prendre un verre d’eau froide avec le jus de carotte.



15:00 – Boire une tasse de thé de votre choix.



17:00 – Buvez un verre de jus naturel de votre choix.



19:00 – Buvez une tasse de thé vert.



21:00 – Boire un verre d’eau avec du jus de pamplemousse.



22:00 – Terminer le plan de ce régime avec un verre d’eau tiède avec du jus de citron.



Remarque : assurez-vous de ne pas ajouter des édulcorants artificiels dans vos boissons.



Si vous voulez entrer dans votre robe moulante préférée facilement et rapidement, ce régime alimentaire est tout ce dont vous avez besoin. En plus, vous allez détoxifier entièrement votre corps des toxines et avoir plus d’énergie.







Source : healthyfoodteam