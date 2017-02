Voici comment éliminer la graisse abdominale d’après le plus célèbre médecin américain

On appelle graisse abdominale, ces dépôts de gras accumulés au niveau de l’abdomen et qui enveloppent les organes internes. Responsables d’un tour de taille élargi et de beaucoup de problèmes de santé, ils sont dus à plusieurs causes dont voici les principales :



◾Un régime alimentaire malsain riche en aliments industriels à forte teneur calorique et qui causent l’accumulation des toxines dans le corps, ainsi que l’augmentation du taux de sucre et de cholestérol dans le sang,

◾Une sédentarité chronique qui empêche le corps de se dépenser et donc de brûler les calories ingurgitées pendant les repas,

◾Une consommation insuffisante d’eau, ce qui réduit la capacité du corps à se débarrasser de ses déchets et toxines qui agressent le corps et favorisent la surproduction et le stockage des graisses,



◾Une exposition prolongée au stress. Une étude réalisée par l’Université de Yale sur des rats, a montré que les dépôts de graisses au niveau de la ceinture abdominale augmentaient la sécrétion du cortisol, également nommé hormone du stress, et qui agit à son tour pour favoriser le stockage des graisses.



Pour se débarrasser de cette graisse abdominale et ainsi préserver votre santé et réduire vos risques de souffrir de graves pathologies, il faut faire preuve d’implication et de bonne volonté. Pour vous aider, nous avons regroupé pour vous les conseils du célèbre Dr. Oz, chirurgien cardio-thoracique et professeur à la Columbia University.



Les conseils du Dr. Oz pour éliminer la graisse abdominale :



1 – Une activité physique adaptée



La plupart des gens pensent que le meilleur moyen pour réduire leur tour de taille et éliminer la graisse qui s’y cache est de faire des crunchs ou des exercices abdominaux. Or, la réalité est que même si ces derniers vous aident à renforcer vos muscles abdominaux, ils n’auront pas systématiquement un effet réducteur sur la graisse accumulée au-dessus. Le mieux serait donc de pratiquer une activité physique qui permet de mobiliser l’ensemble du corps et de pousser ce dernier à brûler ses réserves de gras et de calories. Ainsi, pour obtenir des résultats visibles et durables, pensez à faire de la marche, de la danse, du vélo, de la natation ou tout autre sport, à raison de 30 minutes par jour.



2 – Augmenter sa masse musculaire



Pour préserver la force et le tonus de ses différents muscles, le corps a besoin de beaucoup d’énergie, et sera obligé de brûler encore plus de calories. Il est donc conseillé d’augmenter sa masse musculaire afin de garantir une dépense énergétique et calorique importante et durable qui empêchera l’accumulation des graisses et favorisera la perte de poids. Faites donc des exercices de musculation et des squats, pour renforcer l’ensemble de votre musculature et non seulement de la partie supérieure. De plus, toute activité sportive vous aidera à maintenir un poids stable puisqu’elle booste le métabolisme, active la combustion des graisses et favorise l’élimination des déchets et toxines à travers la sudation. Ainsi, vos risques de souffrir de dépôts de graisses ou de surpoids sont considérablement réduits.



3 – Des habitudes alimentaires plus saines



L’une des principales causes de l’accumulation des graisses est la mauvaise qualité de notre alimentation. Pour y remédier, il est important d’adopter de nouvelles habitudes alimentaires plus saines, à commencer par limiter au maximum la consommation d’aliments industriels et transformés, et de les remplacer par des fruits et légumes riches en fibres végétales qui améliorent la digestion, et en antioxydants qui luttent contre les radicaux libres. Ensuite, il faut savoir que chaque repas est important et qu’il ne faut en sauter aucun, surtout quand il s’agit du petit-déjeuner qui permet de bien commencer la journée et d’éviter les petits creux responsables du grignotage et des fringales sucrées. Veillez également à fractionner vos repas pour bénéficier d’une sensation de satiété durable et d’opter pour des collations saines telles que les fruits, les fruits secs, les noix, etc.



De plus, une hydratation adéquate vous sera d’un grand secours puisqu’elle aide à maintenir le bon fonctionnement de vos tissus corporels, à éliminer les toxines à travers les urines et la sudation, et à lutter contre le phénomène de rétention d’eau, responsable de l’apparition d’œdèmes dans différentes parties du corps.



santeplusmag