Voici comment dégonfler votre ventre rapidement

Les ballonnements n’interviennent pas uniquement à la suite d’un repas riche et copieux, le ventre gonfle car l’organisme a des difficultés à décomposer les aliments ingérés. Des gaz sont alors accumulés dans l’estomac et l’intestin et créent une gêne abdominale. Hormis une alimentation déséquilibrée, le ventre gonflé peut être causé par d’autres facteurs.



Le stress



Si vous êtes souvent stressé(e), vos organes tendent à empêcher la circulation du sang dans la paroi digestive et ralentissent le transit en provoquant soit de la constipation soit des ballonnements.

De plus, les personnes anxieuses ont tendance à mâcher du chewing-gum ce qui ajoute de l’air dans l’estomac.



La déshydratation



Lorsque votre corps est déshydraté, il retient les fluides et accumule de l’eau au niveau du ventre et provoque des ballonnements désagréables, surtout si vous avez une alimentation riche en fibres mais que vous ne buvez pas suffisamment. Pour y remédier il est recommandé de boire beaucoup d’eau (au moins un litre et demi par jour), du thé vert et des tisanes et surtout bannir les boissons gazeuses.



Les menstruations



Environ une femme sur trois est atteinte du syndrome prémenstruel qui intervient quelques jours avant les règles et se manifeste par un ventre ballonné, des crampes au ventre, des douleurs au bas du dos, une perte d’énergie, de la constipation et de la diarrhée. Ces symptômes contraignants commencent à s’estomper dès la fin des règles.



Les gaz



Certains aliments, lorsqu’ils sont consommés, favorisent la libération de gaz durant la digestion et entraînent un ballonnement de votre abdomen. Les flatulences qui permettent d’évacuer ces gaz sont souvent désagréables et embarrassantes. Parmi ces aliments on retrouve les abats, les plats en sauces, les crudités, les légumineuses, les laitages, les boissons gazeuses et alcoolisées.



L’alimentation



L’alimentation joue un rôle primordial dans votre processus de digestion, aussi bien ce que vous mangez que la façon dont vous mangez.



Les aliments qui favorisent la production de gaz dans les intestins sont appelés aliments à forte capacité fermentescible, il s’agit entre autres des choux de Bruxelles, des pruneaux et des légumineuses. Evitez également les produits riches en sel qui risquent de provoquer de la rétention d’eau.



Durant la prise de vos repas, prenez bien le temps de mastiquer vos aliments lentement et correctement car une absorption rapide des aliments ralentit la digestion et favorise l’accumulation de gaz. Evitez donc de manger trop rapidement si vous voulez éviter la sensation de lourdeur et de ballonnement.



Recette d’un délicieux jus pour éliminer les gaz



Dans cet article, nous vous proposons une recette naturelle pour aider à soulager les ballonnements et retrouver un ventre plat et désenflé.



Ingrédients pour le jus :

◾La moitié d’une pastèque coupée en cubes

◾Un céleri branche

◾Un concombre

◾Un citron coupé en tranches

◾Un litre et demi d’eau



Préparation:



Mélanger la pastèque, le céleri et le concombre dans un blender ou un extracteur de jus afin d’obtenir un jus homogène. Verser le tout dans une grande carafe, y ajouter les rondelles de citron, l’eau et des glaçons. Laisser reposer dans le réfrigérateur avant de servir. Ce jus se sirote bien frais !



Dès que vous ressentez les premiers symptômes des ballonnements, buvez un verre de jus une demi-heure après chaque repas. Pour une efficacité optimale, le consommer quotidiennement durant une semaine.



La pastèque



La pastèque est un fruit riche en eau et nutriments essentiels doté de nombreuses propriétés digestives. Elle aide à l’élimination des gaz et des toxines contenus dans l’organisme et soulage ainsi la sensation de ballonnement.



C’est un excellent antioxydant, anti-inflammatoire et diurétique qui empêche la rétention d’eau et aide le foie, les reins et le côlon à fonctionner correctement. La pastèque régule le mouvement intestinal et favorise la perte de poids.



Le céleri branche



Le céleri branche est l’un des meilleurs alliés du système digestif grâce à ses vertus diurétiques. Il aide à lutter contre les gaz, à soulager les douleurs abdominales, à prévenir la constipation et à éviter la rétention d’eau.



Le concombre



Tout comme la pastèque, le concombre est peu calorique et atténue l’inflammation de l’estomac. Il soulage les ballonnements et permet d’expulser les gaz accumulés dans l’intestin.

C’est également un allié santé reconnu qui combat les radicaux libres grâce à ses propriétés antioxydantes.



Le citron



Agrume qui agit comme un laxatif naturel permettant de neutraliser les toxines contenues dans le corps et de prévenir la constipation.

Il est à éviter pour les personnes atteintes de troubles au niveau des reins et de la vésicule biliaire, ainsi que celles qui souffrent d’ulcères à l’estomac.



santeplusmag