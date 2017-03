Voici comment brûler 100 calories sans faire de sport

Qu’est-ce que le métabolisme ?



Lorsque vous mangez ou buvez quelque chose, votre corps convertit toutes ces calories en énergie. En effet, dès que des nutriments pénètrent dans l’organisme, celui-ci réalise des mouvements métaboliques dus à des réactions chimiques.



Dès que votre métabolisme est mis en marche, il passe par deux états : l’état anabolique et catabolique. Lors du premier état, votre corps favorise la synthèse de toutes les composantes par les cellules et lors du deuxième, il décompose les cellules pour en extraire de l’énergie.



Le produit final de l’anabolisme est « l’adénosine triphosphate », une molécule d’énergie très répandue. Vos niveaux d’énergie augmenteront en fonction de la stabilité de ces processus, et un flux énergétique constant permettra à votre corps d’effectuer des réactions biologiques normales.



Votre corps suit le même principe lorsque vous voulez perdre du poids. Ainsi, si votre métabolisme est équilibré, vous mettez toutes les chances de votre côté pour maigrir. Par contre, un métabolisme déséquilibré ralentirait voire empêcherait votre perte de poids, peu importe vos habitudes alimentaires saines.



Comme vous pouvez le constater, un métabolisme sain et une alimentation saine, vont de pair. Leur but est le même : produire de l’énergie en quantité suffisante. Dans le cadre de ce processus, votre corps utilise l’énergie pour produire de nouvelles protéines et des acides nucléiques (ADN, ARN, etc.).



Il est donc clair qu’un apport nutritionnel suffisant est nécessaire pour maintenir un équilibre énergétique dans les cellules. À partir du moment où vous comblez le manque nutritionnel, votre balance et vous serez témoins de votre perte de poids.



Pourquoi les nutriments sont-ils importants ?



Pour votre santé :



Les nutriments sont vitaux pour approvisionner votre corps en énergie. La nourriture est la première source de nutriments et vous permettra de créer, entretenir et réparer vos tissus.



Pour la perte de poids :



Les protéines peuvent aussi vous aider à perdre du poids. Dans bien des cas, les experts conseillent les régimes hyper protéinés comme meilleurs moyens de vous débarrasser de vos kilos en trop.



Astuce #1 : Tout se joue autour des protéines !



Vous aurez moins envie de grignoter car les protéines vous donneront une sensation de satiété plus longue. Selon plusieurs recherches, les protéines activent des signaux du corps responsables de la réduction d’appétit. Comment est-ce possible ?



Ces signaux diminuent l’effet de la ghréline, l’hormone qui stimule l’appétit, et augmentent l’impact d’hormones telles que la leptine, la cholécystokinine, etc., autrement dit des hormones de satiété. Parallèlement, un régime riche en protéines vous aidera à vous débarrasser de vos poignées d’amour. Les protéines empêchent également les pertes musculaires en cas de carences.



Astuce #2 : Sauter le petit-déjeuner n’est pas une si bonne idée.



Sauter le petit-déjeuner est une des plus grandes erreurs à faire si on veut perdre du poids. Des chercheurs ont découvert que ça aurait même l’effet opposé.



Deux œufs brouillés avec des choux verts ou des épinards représentent 12 grammes de protéines, et environ 78 calories. Deux cuillères à soupe de salade de thon faite maison (sans mayonnaise) avec de la salade fraîche représentent 10 grammes de protéines et 100 calories. Enfin, une cuillère à soupe de grains de Chia dans un verre de lait d’amandes représente à peu près 10 grammes de protéines et 100 calories.



Non seulement ces choix sont faibles en calories, mais en plus ils donnent une sensation de satiété plus longue, stabilisent le taux de sucre dans le sang et aident à perdre des kilos.



Astuces pour incorporer des protéines à votre régime

◾S’assurer de manger des aliments riches en protéines au petit-déjeuner (par exemples des œufs et un bagel).

◾Diminuer la consommation de céréales.

◾Choisir des sources de protéines organiques et saines telles que la volaille, la viande, les fruits de mer et le poisson. Pour le petit déjeuner les œufs brouillés, omelettes, tofus et yaourts grecs sont de vrais délices riches en protéines.

◾Contrairement aux glucides et aux graisses, votre corps brûle plus de calories pour métaboliser les protéines.



Vous avez compris que la nourriture riche en protéines est la voie de la réussite pour votre perte de poids. Par contre, les graisses sont vos pires ennemies, votre corps les métabolise plus difficilement et, de ce fait, elles sont stockées dans vos tissus.



Pour planifier vos repas, le nutritionniste Chen Ben Asher, de Mor’s Nutrition and More, suggère de toujours consulter un professionnel pour éviter le déclenchement d’allergies et d’autres problèmes qui pourraient être cachés et ralentir la perte de poids.



santeplusmag