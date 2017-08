Voici ce qu'est devenu Blanket, le dernier fils de Michael Jackson !

Huit ans déjà se sont écoulés depuis la mort prématurée de Michael Jackson le 25 juin 2009. Une date tragique qui a vu le Roi de la Pop quitter ce monde en laissant derrière lui trois enfants encore très jeunes.



Si depuis ce temps-là, Paris et Prince Jackson nous avaient habitués à donner régulièrement de leurs nouvelles, Blanket, le dernier fils de Michael Jackson, s'était fait quant à lui plus discret. Né le 21 février 2002, le jeune homme a aujourd'hui 15 ans et ressemble de plus en plus à son père.



Timide et réservé, Blanket qui vit chez sa grand-mère Katherine, poursuit sa scolarité et aime s'adonner à ses passions que sont la photographie et le karaté. Celui-ci a également pris une décision radicale ces derniers temps puisqu'il a changé son prénom pour se faire appeler "Bigi". Entouré par sa famille et sa trentaine de cousins, l'adolescent vit une existence (presque) normale loin de l'agitation médiatique.